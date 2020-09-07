大陪审团拟审“弗洛伊德式死亡”案　美国民众对立加剧

美国纽约州总检察长莱蒂·詹姆斯5日说，将组建大陪审团审理该州罗切斯特市非洲裔男子丹尼尔·普鲁德遭警察执法后窒息死亡一事。

普鲁德之死引发美国多地反种族歧视和反警察暴力执法示威抗议再起高潮。只是，不少城市逐渐出现观点不同的民众相互对立甚至攻击事件。肯塔基州支持和反对警方的两派示威人群5日在街头对峙，一些示威者当街炫耀武力、展示枪支。

【各方吁严查】

纽约州总检察长詹姆斯在声明中说，普鲁德窒息死亡让他的家人和罗切斯特市民“极度悲痛”，“我的办公室将立即推动组建一个大陪审团，作为我们彻查这一事件的一部分”。

罗切斯特市位于纽约州西南部，人口大约20万。普鲁德的家人本周早些时候发布警方执法记录仪录像后，这座城市多次爆发反种族歧视和反警察暴力执法示威抗议。

普鲁德现年41岁，患有精神疾病，今年3月遭警方执法后死亡。执法记录仪拍摄的几段视频显示，多名警察围住全身赤裸的普鲁德，给他戴上防吐头罩，以防飞沫传播新冠病毒；普鲁德一度戴着头罩俯卧在地上，面朝下，一名警察以膝盖压在他的背上，还有警察用手按住他的头。当警方发现普鲁德不再动弹后，将他送往医院，他3月30日被正式宣告死亡。

尸检报告显示，普鲁德死于身体遭约束后出现的窒息并发症。他服用一种精神类药物引起的极度兴奋和急性中毒也是致死原因。

视频本周曝光后，7名涉事警察被停职。罗切斯特市非洲裔市长洛夫莉·沃伦告诉媒体记者，她直到8月4日才知道普鲁德死亡的真实情况，警方起初说普鲁德死于“吸毒过量”，但视频显示的情况“完全不同”。

不少民众质疑：为何涉事警察直到视频曝光才接受停职处置？警方内部是否存在“系统性种族主义”？

就组建大陪审团审理普鲁德死亡一事，沃伦和纽约州州长安德鲁·科莫均发表声明表示欢迎。

【矛盾难调和】

普鲁德死亡事件与非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月遭警察执法后死亡几乎如出一辙。弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭多名警察按在地上，其中一名白人警察用膝盖紧紧压住他的颈部。弗洛伊德多次喊“我喘不上气”，但警察无动于衷。最终，弗洛伊德送医后死亡。

弗洛伊德死亡引发全美大规模抗议示威活动，迄今没有平息。其间，美国多地相继发生或曝光警察在没有明确和正当理由情况下致死或枪击黑人事件，抗议浪潮久久不能平息。

随着抗议示威持续，全美多个城市逐渐出现支持警察和反警方暴力执法的对立示威，两个群体的对立不断加深，甚至出现致死事件。华盛顿州警方3日抓捕一名杀人嫌疑人时将他击毙。这名男子是激进左翼团体支持者，涉嫌8月底在反种族歧视示威中枪杀一名警方和总统唐纳德·特朗普的支持者。

在肯塔基州路易斯维尔市，观点对立的示威者5日早些时候在市内多地分别游行，双方人数数以百计，其中一些示威者携带长短枪械并当街炫耀武力。

多家媒体报道，在一个公园外，支持“黑人的命也是命”运动的武装示威者与反示威人群对峙，相互喊叫和推搡。警方赶到并“清场”，但两派人群换了个地方后继续示威。

在纽约州罗切斯特市，示威者准备6日和7日再次发起大规模示威抗议警方暴力执法。市警察工会则坚称警方依据平时训练和行动手册处置普鲁德，行为没有不当之处。

白宫4日说，特朗普已经下令取消联邦政府反种族歧视系列培训，理由是这类培训在美国社会“制造分裂”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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