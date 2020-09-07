乌克兰东部发生交火 政府军士兵1死1伤

新华社基辅9月6日电（记者李东旭）乌克兰政府军“联合力量行动”司令部6日说，政府军位于顿涅茨克州和卢甘斯克州的两处阵地当天遭到袭击，造成1人死亡、1人受伤。这是自7月27日乌东部实施全面停火以来乌方首次公布出现人员伤亡情况。

“联合力量行动”司令部当天在社交媒体上发布消息说，乌东部民间武装6日向位于卢甘斯克州普里切皮洛夫卡附近的政府军阵地发动袭击，1名政府军士兵重伤身亡。乌政府军进行了还击，对方的伤亡情况尚不清楚。

位于顿涅茨克州克拉斯诺戈罗夫卡附近的政府军阵地当天也遭到袭击，1名政府军士兵在袭击中受伤。

7月22日，乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）与顿巴斯地区民间武装代表举行视频会议，各方一致决定自7月27日零时起，顿巴斯地区实施全面停火。

据欧安组织驻乌克兰观察团本月3日发布的报告，自7月27日乌东部实施停火以来，共记录了908起违反停火的事件，但报告没有提及人员伤亡情况。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

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