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澳大利亚多人违反防疫措施被捕

2020年09月07日08:02  来源：新华网
 

澳大利亚维多利亚州首府墨尔本5日发生反对新冠疫情防控措施的抗议活动。示威人群与警方发生冲突，多人遭逮捕或罚款。

当地媒体报道，这场抗议活动据信由阴谋论者和反疫苗接种团体在互联网上发起，共有数百人参与。两名抗议者在当地战争纪念馆主体建筑前向着警察举起手臂，作出纳粹敬礼手势，嘴里喊着口号，将维州州长丹尼尔·安德鲁斯比作阿道夫·希特勒。

一些示威者对媒体说，政府应对疫情的措施力度过头，完全是场“骗局”。

警察部门出动大批警力包围示威人群，逮捕17人，开出160张违反政府卫生指令的罚单。警方说，一人因袭警被逮捕，其他人被捕原因是违反卫生防疫措施；警方之后几天可能开出更多罚单。

维州是澳大利亚疫情最严重地区之一，本月3日新增病例再度破百。州长安德鲁斯上月2日宣布维州进入灾难状态，升级防控措施，同时对墨尔本实施宵禁。

墨尔本当前临近“解封”关头，当地政府拟于6日发布解封时间表。抗议活动发生前，安德鲁斯呼吁民众留在家里不要聚集，否则会影响解封进度。

安德鲁斯在新闻发布会上直斥5日示威活动“不安全，不聪明，不合法……其实十分自私”。

安德鲁斯说，第二波疫情的“尾巴十分顽固”，政府会采取“平稳和安全”的方式解封，“健康问题是第一位的，在解决好这个问题前，经济无法得到修复”。

澳大利亚悉尼和拜伦贝当天发生类似墨尔本的示威游行，法新社报道，两地共有14人被捕。

澳大利亚人口2500万，新冠确诊病例累计超过2.6万例，其中死亡748例。澳大利亚统计局2日数据显示，该国经济近30年来首次出现衰退。（顾梓峄）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、杨牧)
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