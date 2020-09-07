美国反种族歧视抗议浪潮持续发酵

据美国媒体报道，9月5日是美国西海岸城市波特兰爆发反种族主义和反警察暴力示威活动第100天。当天的示威活动中，警方与示威者的冲突继续扩大。波特兰市警方表示，4日晚警方共逮捕27人，大部分人的违法原因是干扰执法或扰乱秩序。

今年5月非洲裔美国人乔治·弗洛伊德之死引发的反种族歧视、反暴力执法抗议浪潮在全美持续发酵。波特兰市每晚都出现抗议活动。美国俄勒冈州警察和波特兰市周边地区执法人员8月底已进驻波特兰协助执法。

8月23日下午在美国威斯康星州基诺沙市，29岁的非洲裔青年布莱克遭警察从背后连开7枪致重伤。事件发生后，在当地引发大规模抗议活动，还导致持不同观点的示威者之间的对峙。8月25日，一名白人少年持枪在基诺沙与示威者发生冲突，造成两人死亡、一人受伤。据《华尔街日报》报道，过去一段时间，基诺沙市连续几晚都有纵火和抢劫事件发生。威斯康星州政府在基诺沙市部署了1000名国民警卫队员。

美国首都华盛顿市民3日清晨上街游行，抗议此前一天该市警察在执法过程中开枪打死一名黑人青年。此前的8月28日，数以万计的民众聚集在林肯纪念堂附近，抗议针对少数族裔的暴力执法和种族歧视。

《纽约时报》评论称，美国围绕种族平等、反警察暴力的游行示威一直没有停歇，反映了美国社会内部的深刻分裂和鸿沟。

美国民主党和共和党在这一问题上的表态差异巨大。美国南方贫困法律中心发表声明指出，美国现政府的应对方案忽视了问题的根源——美国社会根深蒂固的系统性种族主义。种族主义同疫情带来的失业问题叠加在一起，加大了事态平息的难度。

（本报华盛顿9月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 16 版）

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