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联合国妇女署执行主任发表声明强调

重温世妇会《北京宣言》和《行动纲领》意义重大

2020年09月07日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社联合国9月5日电  （记者王建刚）联合国妇女署执行主任姆兰博—努卡4日表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，对女性权益造成了较大伤害，此时重温并纪念1995年北京世界妇女大会通过的《北京宣言》和《行动纲领》意义重大。

　　姆兰博—努卡当天在一份声明中说，《北京宣言》和《行动纲领》为全球妇女描绘了美好的前景：妇女的权益能够得到维护，可以免受暴力威胁，享受均等的教育机会，参与决策并实现同工同酬等。但现实并非如此，而新冠肺炎疫情加剧了早已存在的不平等，侵害妇女的暴力行为显著增加，并有可能使25年来努力取得的成果发生逆转。

　　姆兰博—努卡说，预计这场疫情将使4700多万名女性陷入极端贫困。到2021年，全球生活在极端贫困中的女性人数预计将增至4.35亿。

　　姆兰博—努卡呼吁国际社会重温《北京宣言》和《行动纲领》所承载的核心精神，共同努力，防止更多的女性因新冠肺炎疫情或其他原因而陷入不平等和苦难。

　　今年10月1日，联合国将在第七十五届联大会议期间举行一次关于纪念《北京宣言》和《行动纲领》25周年的高级别会议。姆兰博—努卡希望各国领导人展现远见卓识和领导力，为实现《北京宣言》和《行动纲领》所描绘的愿景而共同努力。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月07日 16 版）
(责编：牛镛、马昌)
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