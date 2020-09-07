法国努力应对恐袭威胁

法国内政部长达尔马宁日前在视察法国安全部门时警告称，恐怖袭击仍是法国面临的主要安全威胁，并承诺将不遗余力打击恐怖主义。法国国家反恐检察官里卡尔也表示，法国恐袭风险“仍然很高”，需要全面动员加以应对。

根据法国官方数据，自2013年以来，法国相关部门挫败了61起恐袭图谋，今年以来共挫败6起。目前，法国“预防恐怖主义性质极端化行动”监视档案中已经登记多达8132名极端组织“伊斯兰国”嫌疑分子，他们被认为是“潜在安全威胁”。法国监狱目前拘禁了500多名恐怖分子和700多名有极端倾向的罪犯。此外，约250名涉嫌参加极端组织活动的法国人被关押在伊拉克和叙利亚，另有170名法国籍极端分子已经或即将回到法国。

达尔马宁表示，未来3年还将有150名极端分子出狱，对其进行监控是新的安全挑战。他宣布，今后5年将为法国国内安全总局新增1260名人员，并呼吁尽快通过延长《加强国内安全和反恐法》，因为该法对加强打击恐怖活动、维护社会安定起到关键作用。

《加强国内安全和反恐法》于2017年11月生效，依据此法，近3年来法国各省在举办重大体育、文化活动时，先后批准设立了532个警戒区，关闭了7个传播极端思想的宗教场所。法国内政部对312名恐怖分子嫌疑人采取了行政控制或监视措施。警方在司法部门批准后，对相关嫌疑人住所进行了170次搜查，其中1/3的行动有实际收获。

《加强国内安全和反恐法》每年需议会审议并投票延长一年。由于恐袭威胁居高不下，法国内政部在今年的法律草案中增加了诸多举措，以加强对刑满释放极端分子的管理和限制。如其搬家和换工作须得到当局许可、强制佩戴电子手环、每周3次前往警局或宪兵队报到、将监视期限从1年延长为10年等。

针对法国国内对《加强国内安全和反恐法》可能侵犯人权的批评，法国内政部国务秘书努内兹表示，过去几年实施的相关反恐措施经过法院批准，程序和结果完全正确。努内兹说，关闭极端化宗教场所后，相关地区安全形势发生了巨大变化。而将部分出狱后顽固不化的极端分子重新收监，有助于铲除极端组织的招募网络。

（本报巴黎9月6日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 16 版）

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