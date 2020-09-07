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西班牙：

节约教育纳入学校“必修课”（节约教育在国外）

本报驻西班牙记者  陈晓航

2020年09月07日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　西班牙官方最新统计数据显示，西班牙每年浪费的食物超过13亿千克。西班牙政府强调，减少食物浪费对确保食物供应链可持续性有重要意义，政府力争在2030年前将食物浪费减少一半。为了在整个社会建立起节约意识，西班牙重视在学校开展有关爱惜食物的教育，从小培养孩子健康的饮食习惯。

　　在西班牙的学校，有关食物的概念属于优先教育内容。学校通过语言、绘画、实物教学等各种形式，向孩子解释食物的来源、作用。学校的黑板报也经常以食物为主题，如“我们吃什么”“食物是怎么来的”等。通过了解食物的价值，孩子们意识到浪费食物不仅意味着粮食、金钱、人工、能源的消耗，还会污染环境、导致气候变化，从而逐步形成节约食物的观念。

　　在马德里拉蒙·伊·卡哈尔学校，该校设有专门的饮食指导部门，为学生提供专业的用餐计划。学校会提前与每一位学生家长确认孩子的饮食习惯，对于孩子过敏或排斥的食物，予以合理的替代选择。学校每个月会提前发布学生的食谱，并按照营养学搭配和节约原则，对每名学生的餐饮摄入量提出建议，如面包每天100—200克，牛奶每天500—700毫升，鱼每周3—4次，肉类每周3—4次，蔬菜每天适量等。对于初中生，学校还设有饮食营养培训课程。学生通过学习，可以制作出属于自己的菜单。个性化的饮食方案和合理的营养摄入建议，有助于减少食物浪费和避免营养失衡。

　　学校食堂通常一次只提供定量合理的食物。老师会提醒学生将饭菜吃光，如果不够再取，每次少取。学校还很强调家长的榜样作用，提醒家长平时也要注意勤俭节约，与学校教育紧密结合起来，共同营造节约食物的氛围。

　　一位名叫豪尔赫的学生家长告诉记者，学校帮助孩子从小建立起节约的意识和习惯，将会影响和造福未来社会，这是孩子们的“必修课”。

　　此前，西班牙经济与发展研究中心、加泰罗尼亚理工大学和农业食品技术研究所等3家机构，在巴塞罗那地区的5所学校开展了“防止学校食物浪费”试验。试验期间，学校向学生们提前展示“一天的菜单”，让学生在有音乐的放松状态下用餐等。结果显示，采取这些措施后，可以减少约34%的食物浪费。西班牙少儿营养学专家卡雷拉建议，在餐前开展适当活动，设置合理的用餐时间，给孩子一定选择权等，可以帮助学生减少食物浪费。

　　（本报马德里9月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月07日 16 版）
(责编：牛镛、马昌)
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