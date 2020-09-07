数字贸易，激活创新引领的合作动能

习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上致辞时指出：“我们要顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，共同致力于消除‘数字鸿沟’，助推服务贸易数字化进程。”发展数字贸易，激活创新引领的合作动能，助力服务业开放合作，成为本届服贸会期间热议的话题。

9月5日，在服贸会的数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上，与会嘉宾围绕数字贸易的机遇与挑战、数字贸易发展新思路新模式等话题展开深入讨论。

“服务业和数字化之间的双向互动十分重要”

习近平主席指出，近年来，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，带动了数字技术强势崛起，促进了产业深度融合，引领了服务经济蓬勃发展。这一判断准确把握世界发展大势，为促进全球服务贸易发展繁荣指明了方向。

创新是推动世界经济发展、人类生活改善的重要动力。当前，全球正迎来新一轮创新红利期，数字经济与数字贸易蓬勃发展。工业和信息化部部长肖亚庆在论坛致辞中表示，数据已成为重要的生产要素，成为推动经济发展、质量变革、效率变革、动力变革的新引擎，以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流，促进资源配置优化，对于经济发展、社会进步、民生改善和国家治理将产生更加深刻的影响。

疫情防控期间，远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务广泛应用，对促进各国经济稳定、推动国际抗疫合作发挥了重要作用。在世界贸易组织副总干事易小准看来，科技进步与创新将进一步释放服务贸易的潜能。近期，数字化推动跨境电商快速发展就是一个很好的例子。越来越多的企业加快通过数字网络提供服务，消费者也有了新的消费习惯，由此产生的深刻长期影响将推动经济向线上服务转型。

“信息通信技术、数字金融技术以及电子商务等服务业，在近距离接触受到限制时能发挥尤为关键的作用，服务业数字化可以增强经济韧性。”联合国贸发会议秘书长基图伊认为：“服务业和数字化之间的双向互动十分重要，服务业可以推动数字化进程，数字化也能提升服务业发展。”

“希望抓住中国推进服务贸易创新发展的机会”

数字贸易正成为中国经济发展的新动能。中国信息通信研究院发布《中国数字经济发展白皮书（2020年）》显示，2019年，中国数字经济增加值规模达35.8万亿元人民币，占经济总量比重为36.2%。中国在5G、云计算、人工智能、大数据、物联网等新兴技术领域累积了较强优势，为数字贸易提供了重要支撑。本届服贸会期间，如何发挥数字经济优势，加快产业数字化、智能化转型，提高产业链供应链稳定性和竞争力，引发与会人士热议。

“中国正在聚力科技创新、服务贸易和数字经济发展，打造高水平开放平台，构建更高层次改革开放新格局。”中国科协常务副主席怀进鹏表示。商务部副部长王炳南指出，中国政府高度重视数字贸易发展。2019年11月，中国政府提出加快数字贸易发展的指导意见。当前，中国数字贸易规模增长迅速。

北京市将设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。据北京市政协主席吉林介绍，北京市将在本届服贸会期间发布“促进数字经济创新发展‘1+3’政策体系”，明确下一阶段北京数字经济发展的重点与方向，为全国数字经济和数字贸易发展发挥良好的示范作用。

中国数字贸易、数字经济的发展壮大，正为各国企业开辟更广阔的空间，创造更多商机。佳能股份有限公司副总裁小泽秀树表示：“佳能希望抓住中国推进服务贸易创新发展的机会，加强科技与经济合作，持续加大云计算、物联网、人工智能等技术在影像领域的创新应用，希望通过服贸会这样的创新合作平台，与中方开展更广泛的创新合作。”

“我们希望与中国企业加强合作，全力支持中国加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一起拥抱数字贸易新时代。”泰雷兹亚太区业务副总裁江星说。

“为加强创新服务技术交流提供了良好平台”

习近平主席指出：“中国愿同各国一道，加强宏观政策协调，加快数字领域国际合作，加大知识产权保护，积极促进数字经济、共享经济等蓬勃发展，推动世界经济不断焕发生机活力。”中国始终是推动全球数字经济、数字贸易合作的行动派，始终坚持创新驱动、开放合作、服务民生，不断凝聚起数字贸易合作的新共识、新力量。

2016年二十国集团领导人杭州峰会期间，在中国倡导和推动下，二十国集团成员共同制定了首个具有全球意义的数字经济发展合作倡议——《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。此后连续4年的二十国集团领导人峰会都把数字经济作为重要合作领域，并在诸多方面达成共识。

本届服贸会期间，电子工业出版社、中国工业互联网研究院、中国电子学会联合发布《“一带一路”数字贸易指数发展报告（2020年）》。该报告以“一带一路”沿线国家为研究对象，选取衡量国家间开展数字贸易的相关指标，构建“一带一路”数字贸易发展指数，以量化分析手段评价中国与沿线国家数字贸易发展情况和发展潜力，提出具有实践性的政策建议，为促进全球数字贸易发展贡献力量。

“要推动数字贸易更好发展，人们必须解决众多问题，包括越来越多的人为原因造成的壁垒。”诺贝尔经济学奖得主、世界银行前首席经济学家约瑟夫·斯蒂格利茨强调，未来要从数字贸易中更多受益，需要避免零和博弈和狭隘的民族主义心态，加强全球合作。

韩国副总理洪楠基认为，共抗疫情期间，服务产业数字化技术化快速发展，新的市场和商机正在形成。“本届服贸会为加强创新服务技术交流提供了良好平台。着眼未来，各国在制定全球数字贸易规则方面开展合作，比以往任何时候都更加重要。”

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 16 版）

(责编：牛镛)