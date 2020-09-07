创新表达方式 增进相互了解

由中国传媒大学主办的“交流与对话——涉藏国际传播云论坛”4日在北京举行。来自中国、尼泊尔、德国、日本等国的专家学者共同就涉藏国际传播的现状、创新表达方式等议题通过视频在线进行深入交流和探讨。

如何更好地增进中外相互了解，讲好中国西藏的故事，展现西藏新发展，让世界了解真实的西藏是与会学者们热议的话题。

清华大学新闻与传播学院副院长史安斌认为，中国的跨文化传播实践和研究正进入一个新阶段。中国社科院民族学与人类学研究所所长王延中表示，应加强中国立场出发的新型藏学学科体系、学术体系、话语体系的构建。

西南政法大学政治与公共管理学院教授吴喜以涉藏生态报道为切入口，阐述了对新时期涉藏国际传播的思考。中华女子学院院长刘利群聚焦西藏妇女议题在国际传播中的特殊价值，就如何挖掘运用国际化的叙述方式讲述西藏妇女发展故事提出见解。

中国传媒大学副校长兼西藏民族大学副校长张树庭建议在长期、系统、有序、动态的基础上，整合资源，挖掘非官方交流潜力，提升涉藏国际传播效果。复旦大学国家文化创新研究中心主任孟建指出，应该设计出“多层次、多角度、多方位”的立体传播管道，实现全媒体传播，并注重与国际组织合作开展活动。

德国作家、自由撰稿人史岱帆·舒曼在论坛上展示了他在中国西藏拍摄的反映藏族民众生活的图片，并结合旅行中的深刻感受和思考，讲述了自己眼中的“西藏印象”。

与会学者对网络技术带给涉藏国际传播的变化十分关注。中国传媒大学电视学院教授涂凌波从媒体融合的视角探讨“互联网+”对西藏建设的促进作用。日本女子美术大学教授川口吾妻则介绍了5G技术在传播领域与艺术创作中的作用。

来自尼泊尔的尤盖斯瓦·拉克哈米博士认为，这些年来中国西藏在经济、社会、教育等各领域取得巨大发展，尤其是“互联网+”的应用使西藏人民生活更加便利。“互联网+旅游”帮助农牧民摆脱贫困，不少人学会利用网络销售当地产品；小镇被改造成具有传统藏族风情的旅游地，家庭旅馆业主可以免费获得关于在线营销的培训课程；“互联网+医疗”使农牧民获得更多医疗卫生保障，北京的医疗专家可以通过移动终端与当地医生进行联合会诊。

论坛上，专家学者还就涉藏国际传播中的经典案例进行了交流。旅英作家、导演书云以《西藏一年》等纪录片的热播为例，结合其在西藏创作经历，对涉藏国际传播提出见解。北京大学新闻与传播学院院长陆绍阳则从人文角度对涉藏纪录片《极地》作出深入分析。

“把握全媒体时代信息传播的趋势和规律，共同讲好中国西藏故事，传播好中国西藏声音，呈现西藏经济持续健康发展与社会和谐稳定的良好局面，是涉藏国际传播的应有之义。”西藏民族大学校长刘凯说。

《 人民日报 》（ 2020年09月07日 03 版）

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