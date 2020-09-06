融真知聚共识 第四届太和文明论坛开幕

人民网北京9月6日电 （徐祥丽）由太和智库发起的第四届太和文明论坛今日在线上开幕。国内外嘉宾齐聚太和云平台，围绕“中美关系及其对世界的影响”“用新兴科技和创新机制维护全球生物安全”“建构未来人才职业能力图谱”三个主题各抒己见。

“新冷战”将是中美之殇，是世界之痛

中美关系是当今世界上最重要的双边关系。一个时期以来，美方单方面挑起事端，导致中美关系不断恶化，出现建交以来极其严峻复杂的局面。中美两国合则两利、斗则俱伤。只有摒弃陈旧过时的冷战思维，发展持续健康稳定的国与国关系才是人间正道。

美中关系全国委员会会长斯蒂芬·欧伦斯（Stephen Orlins）表示：“无论美国政府说什么、做什么，还是有很多美国人相信，过去的40年，建设性的中美关系，为亚洲带来了和平、繁荣、稳定。把中国妖魔化、驱逐官方媒体、扩大实体清单、拒绝签证、关闭休斯敦领事馆，而且可能禁止使用微信和抖音，美国政府的这些政策及行为，伤害中国也伤害美国。”

太和智库首席国际关系学者、中国公共外交协会会长吴海龙以“如能做出正确的选择 中美关系并非无法逆转”为题致辞，他指出，美国一些极端势力的政客，丧失理性与良知，不择手段地挑动中美对抗，千方百计地遏制和打压中国，处心积虑地要与中国脱钩，蓄意要把中国拖进“新冷战”深渊，这是中美之殇，是世界之痛。中美两国人民不会答应，世界人民更会说“不”。

在充满危机和挑战的当下，各国应更加意识到人类休戚与共、命运相连。上海合作组织前秘书长（2016-2018）、太和智库高级学者拉希德·阿利莫夫（Rashid Alimov）表示，以共同应对新冠肺炎疫情为契机，建立全球统一战线的机会再次出现。毕竟，此次人类危机并非源于个别国家或民族，而源自不分国界、肤色和种族的致命病毒。人类必须从历史的教训中得出正确结论，共同行动，调动在健康、教育、食品和生物安全领域的合作潜力。

尼扎米国际中心创始秘书长罗夫尚·穆拉多夫（Rovshan Muradov）指出：“为强化多边主义进程，我们需要共同寻求应对流行病、气候变化、发展不均衡、国际恐怖主义、有组织犯罪等严峻挑战的国际性对策。我们迫切需要建立一个全球合作平台，以应对这些挑战。作为世界上最大的国际组织，联合国是帮助实现这一目标的最佳选择。”

让教育充分发挥青年的个人潜力

青年作为最活跃、最有生气和最富有创造精神的一支力量，是促进社会进步的重要因素，也是应对全球挑战的重要力量，如何更好地发挥他们的创造力与活力是当下重要课题。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫（Vladimir Norov）认为，要提高青年人才的专业水平，就必须持续培养和重视他们。亚洲地区有八亿多青年，几乎占世界青年总数的一半。亚洲国家领导人非常重视与年轻人合作，引导他们将精力投入到培养创造力上。其中，最重要的是让他们获得高质量的教育，从而充分发挥他们的个人潜力。

向科技要安全，用科技促安全

2020年肆虐全球的疫情将生物安全威胁和挑战摆在人类眼前。不同的国家和地区在此次战疫中交出了不同的答卷。如何应对全球新发、突发传染病对人类社会造成的共同安全威胁，是当前全球疫情危机下最严峻的现实问题，是各国需要携起手来，从生命科学技术、生物安全预警、社会管控治理和生物科技伦理等领域联合发力的重大课题。

对此，太和智库高级学者、联合国教科文组织前总干事（2009-2017）伊琳娜·博科娃（Irina Bokova）女士表示：“这场疫情已经清楚展现出，我们需要加强科学合作，推动全世界共享科学成果，让科学更好地为政策制定提供参考。科学需要靠各国之间广泛对话、各民族之间文化交流、各种思想碰撞出的智慧火花才能繁荣。但同时，随着科学技术的不断发展，如何守好科学伦理之门已成为重中之重，科学伦理的底线不容突破，需全社会共同参与治理。”

接下来的6天里，国内外各领域专家学者将在线围绕相关议题展开深入交流探讨。

(责编：徐祥丽、杨牧)