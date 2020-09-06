原标题：17天+7年，要长于20年——冬博会聚焦奥运城市发展

新华社北京9月6日电 题：17天+7年，要长于20年——冬博会聚焦奥运城市发展

新华社记者姬烨 汪涌 罗鑫

“北京冬奥会的遗产，不仅仅只是赛时17天的体育盛宴，也不应该局限于从申办到举办的7年筹备期，而是应放眼长远，让奥运会在20年甚至更长时间为举办城市做贡献。”在6日举行的2020年国际冬季运动（北京）博览会（以下简称“冬博会”）奥运城市发展论坛上，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比在视频致辞时说。

在北京冬奥会筹办的关键时刻，遭遇了新冠肺炎疫情的冲击。随着东京奥运会因疫情而推迟，奥林匹克运动也面临着前所未有的挑战。正如国际奥委会主席巴赫在《奥林匹克与新冠疫情》的公开信中谈到的，“改变或被改变”这个理念在当今更显迫切。

“我们不应该让一座城市去适应奥运会。恰恰相反，奥运会必须适应一座城市、一个地区。北京已经完全做到了。”杜比说。

在当天的论坛上，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣与大家分享了双奥之城北京，如何努力实现奥林匹克运动与城市发展的共赢。

韩子荣说，场馆是奥运会最直接的遗产，冬博会所处的奥林匹克公园核心区就有多座奥运会场馆。“北京冬奥会秉持可持续和廉洁办奥的理念，充分传承利用了这些奥运遗产。”

“除了场馆遗产外，奥运会对城市发展的促进作用也非常明显。奥运会加快了北京的地铁建设，目前通行里程已达到700公里，每天客运量超过1000万人次，极大地方便了市民出行。占地450公顷的奥林匹克森林公园是北京中轴线上的城市绿心，也是周边市民活动、健身、休闲的中心。此外，北京奥运会还培养造就了一批高水平的赛事组织管理人才，很多重大赛事都活跃着这些人才的身影。”韩子荣说。

杜比对于北京冬奥会的三个赛区也如数家珍。他举例说：“除了带动三亿人参与冰雪运动外，河北省的经济从农业和工业活动中转型，促进旅游业的发展……对于中国居民和很多外国人来说，在北京举办完冬奥会后，人们会意识到，可以在距北京和延庆一小时之外的地方进行高山滑雪，同时，还可以去张家口进行越野滑雪。我确信，以我们所提供的高质量设施和服务，人们一定会说：‘好的，我的下一个假期将在中国度过，将在北京周边进行冬季运动。’”

杜比说，奥运会的作用，应该是催化、加速一个城市、地区或国家民众间共享的发展。“奥运会可以是一个强大的工具，加速推动长效发展。这就是目前已经为北京冬奥会所做的工作，我们也从中学到了很多。”

北京奥运城市发展促进会副秘书长高云超也表达了类似观点。他表示：“奥运遗产具有全民性。奥运遗产为全体市民百姓所有，奥运遗产传承工作是为了让市民百姓共享奥运成果。奥运遗产具有共享性。奥运遗产传承工作需要大众的广泛参与，只有这样，才接地气，才谈得上共享。奥运遗产具有创新性。奥运遗产传承工作渗透到外事、体育、文化、教育、宣传、环保等方方面面，与政府相关部门的工作有交叉之处，更有互补之处。奥促会开展奥运遗产传承只有创新，才有活力。”

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