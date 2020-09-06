人民网>>国际

17天+7年，要长于20年——冬博会聚焦奥运城市发展

2020年09月06日16:04  来源：新华网
 
原标题：17天+7年，要长于20年——冬博会聚焦奥运城市发展

　　新华社北京9月6日电 题：17天+7年，要长于20年——冬博会聚焦奥运城市发展

　　新华社记者姬烨 汪涌 罗鑫

　　“北京冬奥会的遗产，不仅仅只是赛时17天的体育盛宴，也不应该局限于从申办到举办的7年筹备期，而是应放眼长远，让奥运会在20年甚至更长时间为举办城市做贡献。”在6日举行的2020年国际冬季运动（北京）博览会（以下简称“冬博会”）奥运城市发展论坛上，国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比在视频致辞时说。

　　在北京冬奥会筹办的关键时刻，遭遇了新冠肺炎疫情的冲击。随着东京奥运会因疫情而推迟，奥林匹克运动也面临着前所未有的挑战。正如国际奥委会主席巴赫在《奥林匹克与新冠疫情》的公开信中谈到的，“改变或被改变”这个理念在当今更显迫切。

　　“我们不应该让一座城市去适应奥运会。恰恰相反，奥运会必须适应一座城市、一个地区。北京已经完全做到了。”杜比说。

　　在当天的论坛上，北京冬奥组委专职副主席、秘书长韩子荣与大家分享了双奥之城北京，如何努力实现奥林匹克运动与城市发展的共赢。

　　韩子荣说，场馆是奥运会最直接的遗产，冬博会所处的奥林匹克公园核心区就有多座奥运会场馆。“北京冬奥会秉持可持续和廉洁办奥的理念，充分传承利用了这些奥运遗产。”

　　“除了场馆遗产外，奥运会对城市发展的促进作用也非常明显。奥运会加快了北京的地铁建设，目前通行里程已达到700公里，每天客运量超过1000万人次，极大地方便了市民出行。占地450公顷的奥林匹克森林公园是北京中轴线上的城市绿心，也是周边市民活动、健身、休闲的中心。此外，北京奥运会还培养造就了一批高水平的赛事组织管理人才，很多重大赛事都活跃着这些人才的身影。”韩子荣说。

　　杜比对于北京冬奥会的三个赛区也如数家珍。他举例说：“除了带动三亿人参与冰雪运动外，河北省的经济从农业和工业活动中转型，促进旅游业的发展……对于中国居民和很多外国人来说，在北京举办完冬奥会后，人们会意识到，可以在距北京和延庆一小时之外的地方进行高山滑雪，同时，还可以去张家口进行越野滑雪。我确信，以我们所提供的高质量设施和服务，人们一定会说：‘好的，我的下一个假期将在中国度过，将在北京周边进行冬季运动。’”

　　杜比说，奥运会的作用，应该是催化、加速一个城市、地区或国家民众间共享的发展。“奥运会可以是一个强大的工具，加速推动长效发展。这就是目前已经为北京冬奥会所做的工作，我们也从中学到了很多。”

　　北京奥运城市发展促进会副秘书长高云超也表达了类似观点。他表示：“奥运遗产具有全民性。奥运遗产为全体市民百姓所有，奥运遗产传承工作是为了让市民百姓共享奥运成果。奥运遗产具有共享性。奥运遗产传承工作需要大众的广泛参与，只有这样，才接地气，才谈得上共享。奥运遗产具有创新性。奥运遗产传承工作渗透到外事、体育、文化、教育、宣传、环保等方方面面，与政府相关部门的工作有交叉之处，更有互补之处。奥促会开展奥运遗产传承只有创新，才有活力。”

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved