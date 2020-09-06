原标题：服贸会知识产权保护工作将在线上线下同步开展

新华社北京9月6日电（记者谢昊）记者6日从北京市知识产权局了解到，2020年中国国际服务贸易交易会期间，为加强服贸会知识产权保护，维护展会秩序，相关知识产权保护工作将按照统筹协调、预防在先、依法保护的原则，建立“线上线下”工作模式。

据了解，本届服贸会在筹备期即启动规范化的展会知识产权保护工作，要求参展商签订知识产权保护承诺书，举办展会知识产权培训班，并报请国家知识产权局统筹协调各地知识产权管理部门指导、协助当地交易团做好展会知识产权保护工作。

服贸会现场还设立知识产权保护办公室。展会期间，入驻执法人员将依法受理、处理展会知识产权侵权纠纷，查处知识产权违法行为，开展知识产权法律、政策咨询宣传等工作。

同时，服贸会官网设立知识产权侵权纠纷线上投诉通道，同时提供电话、邮箱等咨询投诉途径，并设立知识产权保护专属页面，发布各类知识产权保护服务信息，畅通网上服务“直通车”。

为切实做好服贸会知识产权保护工作，全市组织开展知识产权保护专项行动，要求市区各相关单位强化专利、商标、著作权、地理标志及商业秘密等知识产权保护，加强监管执法，查处知识产权侵权违法行为，宣传知识产权政策法规，营造服贸会知识产权保护的良好氛围。

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