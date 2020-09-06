原标题：专访：中国防控疫情措施为世界提供了有效经验——访纳米比亚卫生部长尚古拉

新华社温得和克9月6日电 专访：中国防控疫情措施为世界提供了有效经验——访纳米比亚卫生部长尚古拉

新华社记者吴长伟 王小鹏

纳米比亚卫生部长卡伦比·尚古拉日前在温得和克接受新华社记者专访时表示，新冠疫情暴发后，中国通过采取严格防控措施有效控制住了疫情，世界多个国家和地区在抗击疫情中借鉴了中国的做法。

尚古拉说，为阻止疫情蔓延，中国武汉采取了“封城”措施。今年3月纳米比亚发生疫情后，当地政府借鉴了中国的经验，在埃龙戈和霍马斯等地区实施了“封城”等防疫措施，遏制住疫情蔓延势头。

他表示，许多国家都从中国的防疫措施中吸取了有益经验，中国为其他国家应对疫情指明了道路。

尚古拉说，疫情期间，纳米比亚得到了中方大力支持，中国政府和民间捐赠了大量防疫物资，包括病毒检测试剂盒、口罩、防护服、呼吸机、热成像测温设备等。这些帮助和支持让纳米比亚人感到自己“不是在孤军奋战”。

今年是中非合作论坛成立20周年。尚古拉表示，中非合作论坛对促进非中合作起到了重要作用。在此次抗击疫情过程中，纳中两国医疗专家多次举行视频会议，中国专家分享了抗疫经验和教训，为纳米比亚同行提供了最佳应对方案，两国共同战“疫”是中非合作论坛精神的体现。

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