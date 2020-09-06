原标题：“新”意十足！ 新华网携融媒利器亮相2020服贸会

新华网北京9月6日电（记者徐倩 李雪梅）想站在演播厅里来一次身临其境的穿越之旅吗？想可视化探秘热点话题背后的各类传播大数据吗？在2020年服贸会13号展棚媒体融合展区的新华社展区内，新华网携新华创意工场、新华大数据分析平台两项融媒体创意利器亮相，“新”意十足，诚意满满，为受众带来更好玩、更震撼、更便捷的融媒服务体验，让新闻离你越来越近。

创意融媒基地：新华创意工场

在新华社展区内，新华网打造的MR混合现实互动演播厅，酷炫夺目，引人关注。该演播厅利用5G+异地同屏技术，让参观者置身于演播厅中，可切换到新华网数个应用场景，未来感、科技感十足，成为现场参观者的热门“打卡地”。

9月5日，新华网记者体验MR混合现实互动演播厅 李雪梅拍摄 刘钟灵制作

互动演播厅的地面是一块大屏幕，屏幕上设置了一个蓝色圆圈，参观者一踏上圆圈，眼前两块大屏幕和脚下的大屏幕的画面瞬间融为一体，带你开启一趟身临其境的穿越之旅。

你可以置身苍茫大漠中的火箭发射基地，感受火箭从脚下的大屏幕震撼升空；你可以穿过空间隧道，遨游眼睛形状的宇宙星河，和宇航员来个亲切拥抱；你还可以站在海面上，看巨大的鲸鱼腾空跃出水面……

技术的融合不但让受众可以看见，更重要的是不同的应用场景的切换给受众带来别具一格的沉浸式体验；微观世界中的细节被无限放大，带来超凡的震撼感受。而这一切都将给内容传播与接收方式带来巨大变革，让新闻离受众越来越近。

新华创意工场以先进技术创造了数个媒体行业的第一，通过混合现实技术打造的MR演播厅，在业内首先将MOCO拍摄技术应用在媒体领域，并拍摄了《全息交互看报告》、《我梦想、我奋斗、我奔向》等一系列融媒体创意产品，深受网民喜爱。

大数据分析平台：新华大数据

新华大数据立足于国家级媒体视野，以大数据技术为核心基础，运用云计算、机器学习、深度学习、知识图谱等技术，推出“新华睿思”品牌大数据产品矩阵，布局舆情、传媒、文旅、教育、快消、汽车等领域，为用户提供大数据技术研发服务与智库服务，致力于成为全产业、全生态的大数据综合服务解决方案提供商。

9月5日，新华网大数据可视化分析案例演示 李雪梅拍摄 刘钟灵制作

在本次展会中，新华大数据基于自有的丰富数据资源以及强大的数据挖掘分析能力，采用多种数据可视化形式，实时呈现本届服贸会新闻信息传播情况。通过对多种类型的信息实时采集、清洗、加工、存储和分析，从信息传播总量、传播趋势、传播平台分布、提及热词、网民热议、情绪分布、重点媒体聚焦、商业媒体报道以及新媒体关注等维度对服贸会的网络传播情况进行了分析。

同时，基于新华大数据独有的时空传播分析模型，以分钟级别、空间维度展现服贸会相关的单篇新闻稿件在互联网各个渠道的传播转载轨迹，实现新闻在全媒介下传播效果的量化分析和持续监测。

参观者可通过柜台上的iPad自主切换舆情大数据、媒体大数据、文旅大数据等领域的数据可视化分析案例及综合解决方案。扫描“测测你的‘新闻实力’”H5互动活动二维码，将新华大数据可视化分析内容迁移至移动端，查看感兴趣的新闻话题大数据分析结果。

(责编：燕勐、杨牧)