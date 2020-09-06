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通讯：疫情下拉美球迷的“自我修养”

2020年09月06日13:18  来源：新华网
 
原标题：通讯：疫情下拉美球迷的“自我修养”

　　新华社北京9月6日电　通讯：疫情下拉美球迷的“自我修养”

　　新华社记者

　　“站在球场的中央侧耳倾听，没有比一座空空的球场更空旷虚无的了，也没有比失去了观众的看台更寂寥静谧的了。”乌拉圭著名作家爱德华多·加莱亚诺在《足球往事》中曾这样写道。

　　一场蔓延了半年仍未见顶的新冠疫情让这一切成为了现实。拉美各国足球联赛相继停摆，球迷们不得不暂别自己喜爱的球队，迎来一个又一个没有足球比赛的周末。

　　“停摆期间，我不知道周末下午该做什么，因为以往这个时间都是留给足球的。可现在去不了球场，也看不了比赛，我觉得很空虚。”26岁的智利大学队球迷菲利佩·贝坦科尔说。

　　如果没有疫情，贝坦科尔每个周末都会来到圣地亚哥的国家体育场，为智利大学队呐喊助威。但自3月18日智利足球联赛暂停以来，他就再也没有走进过国家体育场。

　　和贝坦科尔一样，47岁的阿根廷河床队球迷费尔南多·马萨也渴盼着足球早日回归。

　　“我从1991年就开始看河床的比赛，从未间断。这是我第一次这么长时间不去球场，起初还觉得新鲜，但过了一个半月，我开始焦虑。”马萨说。

　　而对于37岁的阿根廷博卡青年队球迷巴勃罗·洛佩兹来说，足球的重要性不亚于水和空气，足球不仅是一项运动，更是家庭的纽带。

　　“25年前，我和父亲第一次去球场看球。15年前，我的孩子刚出生没几个月，我就把他带去了糖果盒球场。”洛佩兹说。

　　为了填补球迷们的“空虚”，拉美各国足协想尽办法。墨西哥足协办起了线上足球联赛，每支球队派出三名球员用足球游戏展开对战。

　　“家即球场”是墨西哥线上联赛的主题词。墨西哥足协呼吁：“不要停止为进球欢呼，让我们像家人一样，为了战胜疫情一起战斗。”

　　进入7月，拉美球迷们等来了一个好消息和一个坏消息。

　　随着拉美多国疫情增速趋缓，墨西哥、巴西、乌拉圭、智利等国足球联赛纷纷重燃战火。但由于疫情仍在高位运行，大多数球场暂时不向球迷开放。

　　球员重回球场，但看台依旧寂寞，这让25岁的墨西哥索诺拉马鲁队球迷毛里西奥·加西亚有些按捺不住。他期待着和球队重回赛场，贡献赛场“第十二人”的力量。

　　“我以为看台只会关闭几周，没想到持续了半年。我想念在看台为球队助威的日子。”加西亚说。不过他也对严苛的防疫措施表示理解，因为与自己所喜爱的运动相比，现在最重要的是减少聚集、控制疫情。

　　“短期内，我们不得不习惯在家里通过电视或者网络收看比赛，因为现在的疫情还不允许大规模聚会。”加西亚说。

　　同样的，对于足球的狂热，也没有令巴西博塔福戈队球迷若昂·丰塞卡失去判断力。“重要的是，联赛已经回归。尽管看到看台上空无一人的感觉很不好受，但和控制大规模感染比起来，这算不上什么。”

　　丰塞卡期待着足球场的看台上再次响起震耳欲聋的呐喊声，那将不只是对球队的助威，更是对疫情的告别。（执笔记者：缪培源；参与记者：尹南、倪瑞捷、吴昊、赵焱、郝云甫、张国英）

(责编：燕勐、杨牧)
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