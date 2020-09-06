原标题：通讯：澳首都开展活动抵制“舌尖上的浪费”

新华社堪培拉9月6日电 通讯：澳首都开展活动抵制“舌尖上的浪费”

新华社记者岳东兴 白旭

满满一购物袋食物，有面包、西兰花和酸奶，可以做什么？够一个大家庭一顿饭的食材，或者一个两口之家吃上两天？

“在澳大利亚，这是一个普通家庭平均一周丢弃的食物总量。”娜奥米·李指着一个大纸袋子对记者说。

娜奥米·李是澳大利亚首都地区“珍惜食物，反对浪费”活动的负责人。上个月，澳首都地区开始了这项活动，旨在减少食物浪费。

澳首都地区政府提供的官方数据显示，平均而言，澳家庭会丢掉他们购买食品的20%。在澳首都地区，每年有大约2.6万吨家庭食物垃圾被送到堪培拉的垃圾填埋场。

澳首都地区回收与减少浪费部门负责人克里斯·斯蒂尔近期在一份声明中说，据估计，堪培拉每年每户平均浪费食物的金额高达3800澳元（约合人民币18922元），“这些浪费其实是可以避免的”。

谈到如何避免浪费，娜奥米·李说，可以从一些简单的做法开始。“这些做法包括：想好要吃的食物，写好购物清单并严格执行，科学储存食物让它们保存得更久，吃不完的食物再利用而不是丢掉”。

一个例子是澳大利亚很多家庭喜欢吃的肉酱意面。娜奥米·李建议，可将未用完的肉酱冻起来，加上墨西哥辣味调料和菜豆，做成墨西哥玉米卷。

她还向记者展示了一些贴纸，上面写好食物的种类、冷冻日期及食用有效期，可贴在食物储存盒上，便于提醒及时吃完。

她表示，活动开展以来很受关注，组织者还打算举办反对食物浪费的讲习班。由于疫情影响，目前只能开展线上活动，组织者希望防疫措施解除后，能够在购物中心和超市组织与消费者面对面的活动。

“我们希望节约食物能够成为一种社会规范，让所有人都能够认同并遵守。”娜奥米·李说。

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