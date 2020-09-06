原标题：全球疫情简报：美新冠死亡人数今年或达41万 英继续试用唾液测新冠技术

新华社北京9月6日电 5日全球疫情简报：美新冠死亡人数今年或达41万 英继续试用唾液测新冠技术

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间5日14时45分（北京时间20时45分），全球新冠确诊病例较前一日增加296032例，达到26468031例；死亡病例增加6027例，达到871166例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间6日7时28分，全球新冠确诊病例达26737646例，死亡病例为876928例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例达6242039例，死亡病例为188501例。

新闻事件

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所最新发布的新冠疫情模型预测结果显示，到2021年1月1日，美国累计新冠死亡病例可能达到41万例。

英国南安普敦大学日前表示，一种基于唾液样本的新冠病毒快捷检测技术近日将在南安普敦市多所学校开启第二阶段试验性应用，以进一步验证这种检测技术的可靠性。受试者只需自行把唾液样本存储在采样容器中，放在指定地点或等待专人上门收集，实验室分析后可在48小时内获得检测结果。

世界卫生组织总干事谭德塞4日表示，未来新冠疫苗正式投入使用后，由于初期供应量有限，首要任务是为所有国家的特定人群接种，而不是一些国家的所有人。

法国政府网站4日公布的数据显示，法国累计确诊病例已达309156例，过去24小时新增8975例，再次创下自5月11日逐步“解封”以来单日新增确诊病例数新高。自9月1日开学以来，法国多所学校因出现确诊病例而被迫关闭。

伊拉克卫生部4日说，该国当日新增确诊病例5036例，创疫情暴发以来新高。截至当日，伊拉克累计新冠确诊病例达252075例，累计死亡病例7359例，累计治愈病例191368例。

(责编：燕勐、杨牧)