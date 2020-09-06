原标题：对标国际残奥委会新标志 北京冬残奥会会徽修改

新华社北京9月6日电（记者姬烨 汪涌 王梦）在国际残奥委会（IPC）去年10月对其标志进行更新之后，北京2022年冬残奥会会徽、冬奥会和冬残奥会双会徽组合图形进行对照更新，并在2008年北京残奥会开幕12周年之际（9月6日），正式向社会公布。

经与IPC沟通确认，更新内容包括：对会徽下部国际残奥委会标志的三个弧形元素进行了重新绘制和上色，与IPC的新标志保持一致；去掉了旧版会徽中的“PARALYMPIC GAMES”残奥会英文字样；为会徽注入了新的活力。

北京冬奥组委文化活动部与IPC就北京冬残奥会会徽更新事项进行了多次沟通，征求了特许产品生产商、制服设计方、新闻媒体、场馆业主方等利益相关方的意见，并会同北京冬奥组委新闻宣传部、市场开发部、法律事务部、残奥会部对IPC标志更新情况及其使用规范进行了认真研究。

北京冬奥组委文化活动部形象景观艺术总监林存真介绍说：“更新后的IPC标志颜色更鲜艳，图形形态原来偏静态，现在更动感，新标志更加年轻有活力。”

“基于IPC标志的改变，北京冬残奥会会徽除将IPC标志更新之外，最大改变是去掉了‘PARALYMPIC GAMES’（残奥会）英文字样。这对于残奥会来说是一个巨大的改变！”林存真说。

“加上这一小行英文，实际上是让大家更了解残奥会的品牌，知道这是残奥会。没有了解释性语言，IPC担心，中国人还是不了解这是残奥会的标志。”

为此，北京冬奥组委专门进行了充分调研，问题包括：你是不是认识这个会徽、有没有发现会徽的差异、去掉这行字你是不是还认识、你是否喜欢这样的改变等。最后发现90%以上的受访人群表示，在去掉这行字以后，依然知道这是残奥会的标志。

“中国从申办夏奥会成功到现在，有将近20年时间。中国老百姓对奥运会、残奥会、冬奥会、冬残奥会有非常深刻的认知。”林存真说，这也给IPC吃了颗定心丸。

“去掉那行字以后，整个形态非常简洁。原来，在服装、特许产品上，因为这行小字，只能放弃一些应用场景，因为小字很难制作。而现在，形象表达、后续延展、应用制作方面，都有了便利性。”

在往届残奥会和冬残奥会会徽中，通常加入“PARALYMPIC GAMES”残奥会英文字样。而在奥运会和冬奥会会徽中，则没有相应的英文字样。

北京冬奥会和冬残奥会会徽于2017年12月15日发布，分别叫作“冬梦”“飞跃”。作为会徽设计师，林存真坦言，在当初设计的时候，她就总觉得因为“PARALYMPIC GAMES”这行字，两个会徽不平衡。“这也让我在设计时非常苦恼，特别希望两个会徽可以平行。现在通过不懈努力，终于实现了。”

据林存真介绍，IPC新标志有四年的转换期，北京冬残奥会会徽也将从今年到2021年年底完成转换。“两年的转换期，有足够的时间让大家重新制作物料。一个原则是，大型的、立体的、制作上难完成的，还是保留原样。我们最大诉求是在冬奥赛场不要出现两个残奥会标志，或者新旧标志冲突的情况。”

巴黎2024年奥运会和残奥会史上首次使用同样的标志作为会徽。今年9月发布的洛杉矶2028年奥运会和残奥会，则使用了个性十足的动态变化会徽。与北京冬残奥会一样，巴黎和洛杉矶残奥会会徽也没有了“PARALYMPIC GAMES”残奥会英文字样。

(责编：燕勐、杨牧)