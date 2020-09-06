原标题：瑞士阿尔卑斯山新线铁路贯通

瑞士政府4日宣布切内里隧道竣工。至此，有瑞士“世纪工程”之称的阿尔卑斯山新线铁路全部贯通。

阿尔卑斯山新线铁路工程共耗资228亿瑞郎（约合1711亿元人民币）。这条线路投入使用后，从荷兰鹿特丹到意大利热那亚，一条长1400公里的铁路“无缝衔接”，货运列车可直通两地。鹿特丹位于北海沿岸，是欧洲吞吐量最大的海港，而热那亚濒临地中海，是意大利最大港口。

此外，客运列车从意大利米兰到瑞士苏黎世的开行时间也将由大约4小时缩短至3小时。瑞士联邦铁路公司计划开行从瑞士各大城市到意大利博洛尼亚和热那亚的直达列车。

切内里隧道建设时间长达10年，耗资36亿瑞郎（270亿元人民币），全长15.4公里。隧道位于瑞士南部与意大利接壤的提契诺州，直接从蒙特切内里山口下穿过，取代了先前陡峭的山坡路段。

切内里隧道与勒奇山隧道、圣哥达隧道同属阿尔卑斯山新线铁路。勒奇山隧道长34.6公里，2007年投入使用；圣哥达隧道长57.1公里，2016年投入使用。世界最长的隧道是海底隧道，而圣哥达隧道是世界上最长的陆地隧道。

“这是拼图的最后一部分，”瑞士联邦铁路公司首席执行官文森特·杜克罗特说，“我们建成了穿越阿尔卑斯山脉的铁路。”

切内里隧道定于今年12月13日投入使用，届时每天可通行170趟货运列车、180趟客运列车。瑞士希望以此减轻公路货运压力，从而减少大型载重车辆的温室气体排放。

瑞士联邦主席西莫内塔·索马鲁加出席竣工仪式，为隧道剪彩。她说：“环境效益显而易见，这不仅关乎阿尔卑斯山，也关乎瑞士整体的竞争优势和一项可持续的交通运输政策。”

瑞士人很早就开始在阿尔卑斯山脉修建铁路。圣哥达山顶隧道1882年开通，是瑞士人在阿尔卑斯山修建的第一条隧道铁路。（顾梓峄）（新华社专特稿）

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