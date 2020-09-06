原标题：点燃服务贸易新引擎——聚焦“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”

新华社北京9月5日电 题：点燃服务贸易新引擎——聚焦“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”

新华社记者陈炜伟、吉宁

服务贸易是当下全球贸易中最具活力的部分，是驱动全球贸易和世界经济的新引擎。服务贸易发展的新趋势、新挑战、新机遇等，备受关注。

5日，2020年中国国际服务贸易交易会“服务贸易开放发展新趋势高峰论坛”在北京国家会议中心召开。

论坛由商务部、国务院发展研究中心和北京市人民政府共同主办，百余名国际组织代表、知名专家学者等参加论坛，围绕服务贸易发展核心议题展开深入讨论，发表真知灼见。

在国际贸易低迷的背景下，服务贸易成为亮色。数据显示，目前，占全球出口总额20%的服务出口贡献了全球外贸增加值的近一半。

商务部副部长王炳南说，服务贸易已成为国际贸易的新引擎、国际合作的新热点，成为各国产品、技术和服务融入全球价值链的更好渠道。

中国政府高度重视服务贸易发展。数据显示，2012年以来，中国服务贸易年均增长7.8%，高出全球增速约3.7个百分点。

中国服务贸易的快速发展也为世界经济作出积极贡献。“特别是2008年国际金融危机后，中国服务进口在刺激全球服务市场需求方面发挥了建设性作用，有力推动了全球服务贸易增长。”王炳南说。

当前，全球经济正经历新一轮大发展、大变革、大调整，全球价值链重构。新形势下，中国服务贸易又该如何发力？

专家分析，中国服务贸易发展面临诸多有利条件。

国务院发展研究中心党组书记马建堂认为，党中央、国务院高度重视，为服务贸易发展确立了基本方向和工作重点；中国开放力度不断加大，服务业迅速发展，为服务贸易提供了肥沃土壤和增长源泉；中国服务贸易创新发展试点持续扩围深化，为服务贸易提供了发展平台和改革突破口；中国人力资本优势加快显现、消费市场集中升级，为服务贸易发展提供了强大支撑，创造了广阔空间；新一轮技术革命和产业变革加速推进，为服务贸易发展注入了强大动力。

把握新趋势，才能更好发力。国务院发展研究中心副主任隆国强分析，服务贸易将日益智能化、数字化、网络化，制造业服务化趋势也逐步明显，全球服务贸易结构呈现高端化的发展方向。

针对数字贸易，清华大学公共管理学院院长江小涓分析，中国拥有庞大的人口规模、竞争力强的企业、强大的产业基础等，在数字贸易中有突出优势。中国与各国携手，共同完善发展数字贸易国际规则体系，将为全球服务贸易发展作出更大贡献。

“推进服务贸易发展，需要坚定不移扩大对外开放，需要与时俱进探索监管创新，需要增进互信加强跨境合作，需要凝智聚力完善合作机制，共同努力推动服务贸易在促进全球服务贸易共赢发展中发挥更大作用。”马建堂说。

经济合作与发展组织副秘书长乌尔里克·韦斯特盖德·努德森说，数字技术不断发展，将重塑服务贸易交易方式。各方应携手创造良好环境，促进服务贸易发展，探寻全球经济复苏和发展新动能。

作为2020年服贸会重要成果之一，此次论坛发布了《服务业：制度型开放促改革深化》一书，这也是国务院发展研究中心年度重点课题。这本书提出，要以制度型开放为引领，持续推动服务业更大范围、更宽领域、更深层次开放。

就在此次服贸会上，支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区等开放新举措备受关注。

北京市市长陈吉宁表示，北京将以服务业的高水平开放夯实服务贸易发展基础；以数字贸易和科技创新为主要方向，加快服务贸易转型升级；以营商环境改革为重点，优化提升服务贸易发展环境，努力实现服务业和服务贸易国际竞争力的双提升。

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