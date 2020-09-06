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“中国服务”惠及全球——聚焦“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”

2020年09月06日11:17  来源：新华网
 
原标题：“中国服务”惠及全球——聚焦“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”

　　新华社北京9月5日电题：“中国服务”惠及全球——聚焦“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”

　　新华社记者申铖、丁静、金地、王晓洁

　　2020年中国国际服务贸易交易会“跨国公司视角下的服务贸易便利化高峰论坛”5日在北京国家会议中心举行。

　　来自不同国家和地区的嘉宾在交流讨论中凝聚共识，一致认为服务贸易是世界经济增长的潜力所在，将为全球企业发展提供新机遇；中国持续深入推进服务业改革开放，“中国服务”将在惠及自身的同时惠及全球。

　　当前，世界经济总产出的六成来自服务业，占全球出口总额20%的服务出口贡献了全球外贸增加值的近一半。

　　“服务业是促进世界经济复苏的新引擎。”中国国际贸易促进委员会会长高燕在论坛上表示，在经济全球化时代，服务贸易在促进各国各地区转变经济发展方式、推动产业转型升级和可持续发展方面发挥着重要作用。

　　“进一步开放服务市场，将更好促进经济增长。”世界银行东亚太平洋地区副行长维多利亚·克瓦表示，各国应加强合作，进一步推动服务贸易便利化，减少和消除服务贸易壁垒。

　　促进服务贸易发展，也给跨国企业带来新机遇。

　　此次论坛上，由国务院发展研究中心对外经济研究部牵头完成的《服务贸易：开放合作与创新发展》一书正式发布。

　　这本书提出，近年来，跨国公司服务化转型发展的趋势日益显著，一些传统大型产品制造商已经转型为综合服务解决方案提供商。与此同时，中小企业通过跨境电商平台参与国际贸易，成为全球服务贸易发展中的新力量。

　　“跨国公司作为中外服务贸易合作的重要参与者、见证者、受益者，在中外服务贸易合作中发挥着独特作用，是连接中国与世界服务贸易发展的重要桥梁。”国务院发展研究中心副主任张军扩说。

　　作为全球首个服务贸易领域综合性展会，中国服贸会为各国加强服务贸易合作搭建了平台和桥梁。与会嘉宾表示，近年来，中国加快构建开放型经济新体制，持续深入推进服务业扩大开放，潜力巨大的中国市场给投资者带来新机遇。

　　在中国，ABB集团拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位业务活动。“中国为ABB等全球化企业提供了良机。”ABB集团首席执行官罗必昂表示，中国已成为ABB集团的全球第二大市场，ABB将继续扩大在华投资。

　　北京市副市长张家明在论坛上介绍，作为全国首个服务业扩大开放综合试点城市，北京不断探索实践，进一步扩大服务业开放，持续优化营商环境，致力于吸引更多跨国公司落户北京，共同推动经济高质量发展。

　　“本届服贸会释放出中国坚持对外开放、加强国际经贸合作的积极信号，彰显了中国以高水平对外开放促改革、促发展、促创新的坚定决心，必将对中国和世界经济的发展带来新机遇，对促进世界各国经贸合作产生重要和深远的影响。”张军扩说。

　　本次论坛由国务院发展研究中心、中国国际贸易促进委员会和北京市人民政府共同主办，百余名国际组织代表、跨国企业负责人和专家学者参会，围绕服务贸易领域相关议题深入研讨、交流分享。

(责编：燕勐、杨牧)
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