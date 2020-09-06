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推动冰雪经济与服务贸易融合发展 2020年冬博会在京开幕

2020年09月06日11:15  来源：新华网
 
原标题：推动冰雪经济与服务贸易融合发展 2020年冬博会在京开幕

　　新华社北京9月5日电（记者张骁、姬烨）2020年国际冬季运动（北京）博览会（下称冬博会）5日在北京国家会议中心开幕。本届冬博会与2020年中国国际服务贸易交易会同期举办，突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置。

　　作为全球冰雪产业盛会，本届冬博会由北京奥运城市发展促进会与国际数据集团共同主办，冬季奥林匹克项目国际单项体育联合会总会及7个国际冬季单项体育组织协办，得到北京冬奥组委、中国奥委会、中华全国体育总会支持。

　　大会延续“冰雪力量”主题，保持“国际化、产业化、大众化”三大亮点，以“实现与国际冬季运动资源对接，拉动中国冰雪产业发展”为宗旨，通过对全球冰雪资源进行充分整合并加强国际间交流合作，搭建国际冰雪产业交流平台，为北京冬奥会提供多方位助力。

　　在5日下午举行的本届冬博会开幕式暨主论坛中，国内外多位重量级嘉宾及产业专家以线下参会或线上视频的方式“莅临”现场并发表演讲，会议现场还开展圆桌对话，围绕疫情时代的冰雪产业发展进行深入交流。

　　国际奥委会主席托马斯·巴赫在视频中对本届冬博会成功举办表示祝贺，他表示：“通过以‘冰雪力量’为主题，汇聚冬季运动产业，冬博会无疑是凸显体育对‘复苏’做出重要贡献的最佳平台。此次大会也是中国准备在2022年迎接世界优秀冬季运动员到来所迈出的重要一步，不管是在体育方面，还是在为未来做准备方面，我们始终和大家携手并进，在奥运精神的感召下一起变得更加强大。”

　　北京市副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东在致辞中表示：“希望大家充分利用冬博会这一平台，发挥各自优势，深入洽谈，务实合作，取得更多丰硕成果，也希望冬博会组委会进一步创新组织运行方式，在服贸会这一更加开放、更高层次的平台上，与国内外各方面紧密合作，不断提升办会水平，为推动冰雪运动和冰雪产业高质量发展，为举办一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，做出新的更大的贡献。”

　　据介绍，冬博会自2016年开始每年在京举办，迄今是第5届。作为北京申冬奥时对国际社会做出的一项庄严承诺，冬博会已经迈入助力中国冬季运动及冰雪产业快速发展阶段，国际影响力与日俱增。本届冬博会持续5天，将以展览展示、主题论坛、产业对接、配套活动等形式，充分连接国际冰雪资源，强化国际交流合作，助推我国冰雪产业的持续健康发展，为北京冬奥会召开蓄能。

(责编：燕勐、杨牧)
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