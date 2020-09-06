原标题：24位“神秘人”是谁？有啥“黑科技”助力冬奥会？未来生活变啥样？——服贸会综合展区看点扫描

新华社北京9月5日电 题：24位“神秘人”是谁？有啥“黑科技”助力冬奥会？未来生活变啥样？——服贸会综合展区看点扫描

新华社记者

9月4日，以“全球服务，互惠共享”为主题的2020年中国国际服务贸易交易会在北京拉开帷幕。位于国家会议中心的综合展区分为中国服务贸易成果专区、公共卫生防疫专区、国别和省区市专区以及服务贸易12大领域企业专区，集中展示了全球服务贸易发展新趋势和我国服务贸易发展成就与贡献。

在本届服贸会综合展区里，哪些展品将令你我的未来生活更加美好？这些展品有哪些新看点？显示哪些新趋势？请与新华社记者一同前往现场了解。

9月5日，人们在2020年中国国际服务贸易交易会综合展区参观。新华社记者 张传奇 摄

看点一：24位“神秘人”都是谁？

“你好，我是智能教育机器人悟空……”听到“人物柱”里的教育智能机器人悟空“主动”向自己打招呼，一位前来参观的小朋友乐得手舞足蹈。

“我是马布里，目前在CBA担任一支俱乐部的主教练”“你好，我是虚拟歌手洛天依”“我是个地道的农民，在云南炮掌山村种植咖啡”……

本届服贸会综合展区序厅，环形摆放着24个“人物柱”，当记者站到柱前的特定位置时，柱里的人物便开始热情地向记者打招呼。

记者发现，这24位“神秘人”正是此次综合展上的“行业故事讲述人”。

9月5日，参观者在服贸会综合展区参观。 2020年中国国际服务贸易交易会于9月4日至9日在北京举行。 新华社记者 彭子洋 摄

“一颗颗小小的咖啡豆，链接了我们和外面广阔世界”云南炮掌山村的农民润荣，通过电子商务把云南优质咖啡卖到了世界各地，是无数借助现代分销服务实现脱贫致富农民的代表；哈萨克斯坦小伙子鲁斯兰毕业后决心把家安在中国、安在海南，为建设海南自贸港服务，当前已经有越来越多的外国青年做出和他一样的选择。

讲述人里还有青年快递员、电竞俱乐部主教练、海外项目工程师、超大型油轮船长、来华发展的跨国企业负责人、法律与会计事务机构专业人士等。他们代表着服务贸易的12个不同领域，但他们讲述的故事，却都同样连接着服务贸易行业发展与自己的人生经历。

除此之外，如果观众还想进一步了解相关领域的情况，可以转到“人物柱”侧面，点击信息界面唤出具体的数据信息。

展会工作人员告诉记者，这种创新的展陈方式本身就是服务贸易中关于“中国设计服务”发展的具体体现。

看点二：有啥“黑科技”助力冬奥会？

记者发现，此次不少参展的“黑科技”都将直接服务2022冬奥会，为参与、观看冬奥会带来更新更好的体验。

奧地利国家展团多贝玛亚项目管理和工程负责人克里斯坦·威廉告诉记者，为给北京冬奥会提供最优质的服务，项目组人员将D-Line索道设备进行全新升级，做了31项革新和205处改进，索道内设吊厢有照明、充电、座椅加热、空调、信息服务、可视对讲等功能，大大提升了容运索道的舒适度和安全性。

北京科技冬奥重点项目之一的“云转播”是以云计算和人工智能为基础的新一代大型综合性体育赛事智能转播方案。对观众而言，通过架设多点机位，能实现多视角增强临场体验感；对制播方而言，现场无需转播车，编导、导播、解说嘉宾在不同城市、不同场合均能实现合作，将大幅降低转播成本，提高转播效率；对赛事组织方而言还能避免人群聚集，有助于提升安全防疫保障效果。

9月5日，一名男子在服贸会综合展区冬季运动展位上体验模拟滑雪训练器。 新华社记者 彭子洋 摄

看点三：哪些“神器”与“奇技”携手护健康？

记者从大会主办方了解到，此次公共卫生防疫专区中不少展品都在抗击新冠肺炎疫情中发挥了积极作用，这些中西医产品此后也将共同成为大众公共健康防护力量中的生力军。

“‘深度天眼CT’在这次抗疫中发挥了很大作用。”通用电气医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊说，与传统CT相比，“深度天眼CT”实现了检查摆位、扫描出图时间双减少，节约了30％的检查摆位时间，实现了8秒全肺扫描出图。同时，整个检查过程，患者与医生“零”接触，减少了医护感染的风险。

张轶昊说，疫情期间临床对一款移动式X光机需求快速上升，但国外的工厂产能有限，为尽快交付设备，公司决定在北京工厂新建生产线，目前产品已经投入到国内外抗疫工作中。

中医药老字号企业同仁堂在展区安排了国家级非遗传承人郭凤华展示中药“安宫牛黄丸”手工搓丸技艺。记者从同仁堂集团董事长王贵平处了解到，中医药在抗疫中发挥了重要的作用。在第二至第八版新冠肺炎诊疗方案中，安宫牛黄丸被列入重症、危重症患者治疗推荐处方，全力挽救患者的生命。

9月5日，在服贸会综合展区，一位女士尝试与机器人握手。 新华社记者 彭子洋 摄

看点四：当科幻成为生活……

此次信息服务区里的一些展品，为我们勾勒出未来日常生活智能化的模样。

如今，垃圾分类无论在个人生活与城市管理当中都是一件大事，同时也是一件难事。记者在瑞士ABB公司展台的人工智能垃扱分类工作站里，看到ABB双臂协作机器人YuMi正在熟练地分拣垃圾。

ABB集团副总裁董慧娟表示，该演示系统由机器人、物料传送和智能算法以及相应的控制系统组成，在集成了华为公司的AI芯片模组进行加速后，能在100毫秒内准确识别易拉罐、废纸盒等不同类别的垃圾，并能实现定位分拣、投递等功能。该技术已经在北京和全国多地多种不同行业落地应用。

9月5日，观众在服贸会综合展区参观一款智能垃圾分类机器人演示。 2020年中国国际服务贸易交易会于9月4日至9日在北京举行。 新华社记者 鲁鹏 摄

“作为一名优秀的机器人管家，在家庭生活中，Walker可以帮助分担部分日常家务，比如，定时精准地浇花。”深圳优必选公司首席品牌官谭旻说。

他介绍，大型仿人服务机器人Wa1ker拥有力觉、视觉、听觉和平衡等全方位的感知系统，能够像人一样，快速稳定地在常见的家庭地面行走，“眼晴”能智能识别物体位置、大小和形状，还能通过7个自由度的手臂调整位置和抓握姿势，灵活地对物体进行相应的操控。“除了做浇花这些家务活外，Walker还能陪我们一起踢踢足球。”

记者发现，除了智能机器人之外，也有全新的感官增强型智能设备参展。索尼公司展出的眼感应光场显示器让人印象深刻。

索尼传媒公共关系部总经理姜京源表示，该设备特点是能利用黑科技手段呈现裸眼3D效果，此次是首次在国内亮相。该公司还展出了VR多视角直播演唱会，受到参展的青年人喜爱。（记者：杰文津、樊曦、苗夏阳、关桂峰、吉宁）

(责编：燕勐、杨牧)