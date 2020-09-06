原标题：“触摸时代脉搏，寻找合作机会”—— 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示活动拉开帷幕

新华社北京9月5日电 题：“触摸时代脉搏，寻找合作机会”—— 2020年中国国际服务贸易交易会展览展示活动拉开帷幕

新华社记者孔祥鑫、吉宁

展区内人头攒动，洽谈氛围热烈；展区外机器人、无人驾驶汽车等高科技产品往来穿梭，令人目不暇接……5日上午，2020年中国国际服务贸易交易会展览展示活动拉开帷幕。新老展商正式亮相大会，带来最新的产品和项目，满怀对未来的憧憬和期待。

9月5日，一名观众在服贸会旅游服务专题展区的北京市海淀区展位体验“中关村VR骑行”。新华社记者 潘思危 摄

走进位于旅游服务专题展厅的北京海淀展区，层层叠叠的香山红叶光影“铺满”前厅，屏幕上循环播放着纪录片及海淀城市形象宣传片，文化味儿和科技范儿扑面而来。

“海淀区拥有以颐和园、圆明园、香山为代表的‘三山五园’；有以北京大学、清华大学为代表的33所高校；有以华为、百度、小米为代表的近9000家国家级高新技术企业。”北京市海淀区文化和旅游局局长陈静说，古老的中华传统文明与引领时代潮流的现代文明在此交汇，形成了海淀创新发展的独特优势。

本届服贸会旅游服务专题承办单位北京瑞来森会展服务有限公司董事长杜龙介绍，从参展情况和买家洽谈情况看，随着国内疫情防控形势好转和旅游服务水平的提高，旅游业正稳步恢复。“很多国外买家通过线上洽谈的形式参加此次服贸会，来自印度尼西亚、保加利亚、哥伦比亚等国家的旅行社与多家国内酒店、景区达成合作意向。”

9月5日，人们在服贸会国别和省区市专区上海市展位参观。上海是2020年中国国际服务贸易交易会主宾市。新华社记者 张传奇 摄

作为2020年服贸会的主宾市，上海市主题日活动5日在国家会议中心举办。围绕大数据、人工智能、健康防疫、商业服务、文化创意等重点领域，一批新报告、新产品得以发布，多家企业签订了项目合作协议。

第一次来参会的运去哪公司带来了一系列航运数字化产品与服务，并与地中海航运签署合作意向书，将在线上报价、线上订舱、线上提单等航运数字化领域展开合作。“服贸会提供了一个与行业优秀的企业共同参会交流的平台。”公司创始人周诗豪说，“期待下一次的相聚，带来更多的机会和合作。”

作为针对青年群体的线上平台，第一次参会的“小红书”邀请博主前来现场直播带货。“小红书”公关部相关责任人张静说：“我们希望通过服贸会这个全球展会，将上海本土的品牌和产品带向世界，也希望在这个平台上更进一步了解、学习全球的最新潮流和趋势，寻找合作机会。”

在展区里，服务贸易领域的领军企业都拿出了“看家”本事：国美集团展区展示的智慧供应链系统，直接与位于河南的新零售店也是国美的精准扶贫试点基地互动；美团带来的无人车、智能调度系统等技术，让观众拍手称赞；特斯拉带来的新车型令试车、体验的用户络绎不绝……

“随着中国的经济高质量发展、高水平开放，服贸会也进入提质升级的新阶段。”北京市商务局局长闫立刚表示，服贸会将会更好发挥行业之间、产业之间、区域之间的平台优势。

这是9月5日拍摄的服贸会服务机器人专题展区中的微生物化验机器人。新华社记者 陈钟昊 摄

据了解，本届服贸会展区占地面积约20万平方米，设置1个综合展区、8个专题展区和若干功能服务区。“本届服贸会整合了北京文博会、旅博会、冬博会、金博会、机器人大会等重要展会和内容，建立了‘1+8+N’会展新模式。”闫立刚说，受到疫情影响，注重线上线下融合，积极探索“云展览”等新模式，将成为本届服贸会的新亮点。

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