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“巴黎世家：型风塑尚”全球巡展亮相中国

2020年09月06日11:08  来源：新华网
 
原标题：“巴黎世家：型风塑尚”全球巡展亮相中国

　　新华社杭州9月5日电（记者冯源）100多年前，西班牙设计师克里斯托瓦尔·巴伦西亚加创立了“巴黎世家”品牌，对全球时装产业影响深远。“巴黎世家：型风塑尚”展4日在浙江杭州的中国丝绸博物馆开幕，向中国观众展示这一品牌的工艺及产业影响力。

　　展览由中国丝绸博物馆和英国国立维多利亚与艾尔伯特（V&A）博物馆联合举办，至11月15日结束，共展出展品约150件。其中的100多件是巴伦西亚加生前的作品或与他相关的展品，包括设计草图、面料小样、终版设计照片、帽子等，其余作品是受他影响的其他设计师的时装作品。展览分为五个单元，讲述了巴伦西亚加的生平以及“巴黎世家”品牌的发展历史。据介绍，这一展览于2017年在V&A博物馆首展。

　　同时代的时装设计大师克里斯蒂安·迪安曾把高级定制成衣比作交响乐，在他心目中，巴伦西亚加是指挥家，而包括自己在内的其他设计师则是乐手。中国丝绸博物馆馆长赵丰研究员说，国丝馆既要弘扬传统纺织文化，也要弘扬当今优秀的服装文化，此次他们与全球最著名的服装设计类博物馆V&A博物馆合作，举办这个集大成的“巴黎世家”展，同时还将举办学术研讨，就是为了帮助中国服装业对接国际潮流，特别是为相关专业的师生提供学习样本。

(责编：燕勐、杨牧)
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