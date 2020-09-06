原标题：中国以外累计学习中文人数达2亿 “中文联盟”等国际中文在线教育平台发布

新华社北京9月5日电（记者高敬、赵琬微）2020年中国国际服务贸易交易会国际教育服务贸易论坛上，教育部中外语言交流合作中心发布了“中文联盟”云服务、“汉语桥”俱乐部App、“网络中文课堂”项目、“中文学习测试中心”项目等四个中文学习平台，为从事国际中文教育的学校、机构和师生提供线上教学辅助。

在当日论坛上，教育部国际合作与交流司司长刘锦介绍，我国致力于推广国际中文教育，目前70多个国家将中文纳入国民教育体系，全球4000多所大学、3万多所中小学、4.5万多所华文学校和培训机构开设了中文课程，中国以外累计学习和使用中文的人数达2亿。

教育部中外语言交流合作中心副主任赵国成介绍，在疫情影响下在线教育成为“热词”。国际中文教育领域顺应这一趋势，利用网络化、信息化、数字化手段，快速将线上教学变成中文课程“主战场”，确保了疫情期间“停课不停教、不停学、不停考”。

当日发布了多个优秀国际中文在线教育平台。其中“中文联盟”平台是集中文教育、文化学习、教师发展、考试服务等功能为一体的数字化平台。“汉语桥”俱乐部App基于“汉语桥”中文比赛，今年上半年关注和服务于全球抗疫、教育脱贫，实现了汉语桥选手、企业、贫困地区的良性互动，吸引1864万人次关注。

“网络中文课堂”项目通过“中文联盟”数字化云服务平台，为全球中文学习者提供班级化、标准化的高质量在线中文教育服务；“中文学习测试中心”项目基于汉语水平考试（HSK），为全球中文学习者和教育机构提供系列中文标准课程和学习、教学、测试一体化服务。

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