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印尼驻华大使馆代表认为疫情下中国民众严格遵守卫生条例

2020年09月06日10:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达9月5日电（记者 张杰）根据印尼国内媒体报道，印尼一家健康网站近期通过通过社交媒体组织了一场名为“中国面对第二波新冠疫情的故事”的线上交流活动。此次活动邀请了身在中国北京的印尼驻华兼蒙古国大使代表迪诺（Dino R. Kusnadi）作为主讲嘉宾。

迪诺表示，由于中国当地民众严格遵守了相关卫生条例，目前中国内地北京及其他十余个省市无新增报告新冠肺炎确诊病例：“比如说，这里（北京）的住宅区管理很严格，只有小区居民才可以进出，如果有客人来，（保安）会详细询问他的背景和健康状况。”

迪诺还表示，北京的学校已经于8月31日分阶段开学，但开学的前一个月学校一直在开展各项疫情防控调查：“学校会了解孩子们这六个月已去了哪、见过谁、是否曾经与新冠患者接触过、是否出国等信息。”

在活动结尾，迪诺在解答线上观众有关中国人的“新常态”情况如何时表示，中国人除了保证经济正常运转之外，还意识到了保持身心健康、保证环境卫生和避免人群集聚的重要性。

与中国大体控制住疫情不同的是，目前印尼新冠疫情仍处于上升期，这其中民众对卫生条例的不重视也是疫情蔓延的原因之一。首都雅加达每日新冠病例增加都在1000例左右，雅加达市长阿尼斯公开表达了其对疫情蔓延的担忧，他认为如果市民严格遵守卫生条例，做到戴口罩、勤洗手和保持距离，相信一定会遏制病毒的扩散。

(责编：燕勐、杨牧)
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