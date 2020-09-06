原标题：实体书店转型升级的新成果亮相服贸会

新华社北京9月6日电（记者张漫子）在正在进行中的2020年中国国际服务贸易交易会的文化服务专题板块，地图主题书店、自在博物书店等以主题化、专业化、高精尖为特色的北京实体书店，展现了近年来实体书店转型升级的新亮点、新成果，也为读者和观众带来文化与科技深度融合背景下全新的阅读体验。

在书店转型升级之路上，北京越来越多的实体书店正在朝专业化、主题化的方向培育优势和特色。作为特色书店的代表，地图主题书店把其深耕多年的地图元素“搬”进服贸会。

记者在探馆时看到，展示架上既有传播“绿水青山就是金山银山”理念的《地图上的绿水青山》等专题图集，也有世界各地地图的系列丛书；既有具有北京特色的《三山五园图》等图册，还有宣传规范使用地图的《中国版图知识》等书籍。一些具有地图元素的丝巾、扇子、书签、文具等文创产品以及多种款式、颜色、尺寸的地球仪也进行了展示。

地图主题书店经理刘秋杉说，与综合性书店不同，地图主题书店深入挖掘资源优势，不论是店面设计、图书品类的筛选，还是文创商品的开发、读者活动的策划，始终充分体现地图这一特色，形成了“专且全”的经营格局以及独特的文化品牌。

另一家参展书店自在博物书店也朝主题化、专业化的方向拓展纵深。本届服贸会上，该书店不仅展示了以“北京自然名片”为主题的《在公园》《在胡同》《在郊野》等自然博物图书，还呈现了博物绘本、博物百科全书以及植物的种子、矿石标本等。

“我们不仅突出了‘博物’的特色，而且探索了书店与画展、自习室、社区服务、亲子活动等业态融合发展的路径。我们倡导的人与自然和谐共处、‘背靠自然，面向城市’的生活理念，都希望通过服贸会传递给大家。”该书店相关负责人介绍。

为了优化读者的阅读体验，依托网络技术和多种终端的中图公司“5G新阅读”项目也在服贸会上首次亮相：由三面立体超高清LED大屏搭建的“全景展厅”，运用实景复刻技术还原了位于北京西四的红楼公共藏书楼；清代著名画家王原祁所作的《皆山园图卷》通过3D建模技术“活”了起来，邀读者走进画中。此外，借助5G、8K、VR等技术，读者还可以现场沉浸式地阅读科幻出版物，享受新阅读的乐趣。

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