原标题：涉嫌枪杀总统支持者 美国一男子被警方击毙

美国华盛顿州瑟斯顿县警方4日说，他们3日晚在抓捕一名涉嫌蓄意杀人的男子时将其击毙。这名男子是极左活动人士，涉嫌于上月底在临近的俄勒冈州波特兰市枪杀一名美国总统唐纳德·特朗普的支持者。

【枪声密集】

嫌疑人为48岁的白人男子迈克尔·赖内尔。波特兰警方3日早些时候对赖内尔发出逮捕令，请求美国执法官局确定他所在位置。

瑟斯顿县治安官办公室警官雷伊·布雷迪4日凌晨说，执法人员3日晚在赖内尔居住的公寓楼外试图逮捕他时将他击毙。

布雷迪说，嫌疑人从楼内走出，进入一辆汽车，执法人员向车辆射击，嫌疑人下车后试图逃走，执法人员于是再次射击。布雷迪起初说细节情况尚需核实，稍后确认，“嫌疑人当时持有一把手枪，遭射击后当场死亡”。

美国执法官局发表声明说，嫌疑人有一件枪支，威胁到执法人员的性命。

抓捕过程目击者杰肖恩·斯潘塞在一段发至网络的视频中描述道：“他（赖内尔）的屁股开了花。枪声密集得就像放鞭炮一样。”

【重大嫌疑】

在执法人员开展抓捕行动前数小时，美国媒体播出的一段采访视频中，赖内尔面对镜头，似乎承认自己就是8月29日枪击阿伦·“杰伊”·丹尼尔森的人。

丹尼尔森8月29日和其他一些特朗普支持者乘皮卡车来到波特兰市中心，与反警察暴力执法和反种族歧视的抗议者对峙并发生冲突，场面混乱，丹尼尔森中弹后身亡。特朗普曾在社交媒体推特上说丹尼尔森系“遭谋杀”。

维斯新闻3日播出的视频中，赖内尔说：“我可以坐在那里无动于衷，看他们杀害我的黑人朋友。但我没有那么做。”他还说，当时担心对方用刀伤害自己和一名朋友，自己的行为是出于自卫。

一名美国司法部官员3日告诉美联社，丹尼尔森遇害一案中，赖内尔具有重大嫌疑。特朗普当天在推特上要求波特兰警方尽快逮捕赖内尔。“冷血杀手就在那里，波特兰警方为何还不行动。”

【连续百晚】

今年5月非洲裔美国人乔治·弗洛伊德遭警察跪压颈部后死亡，在全美引发反种族歧视、反暴力执法抗议浪潮。以宜居闻名的俄勒冈州最大城市波特兰成为这场浪潮的中心，至今已连续100晚发生抗议示威。

一些抗议者纵火、破坏联邦机构建筑。特朗普7月向波特兰等地派遣联邦执法人员，理由是保护联邦财产。这一做法愈发令抗议者不满。

路透社报道，赖内尔在波特兰充当抗议者的“安保人员”，曾持枪出现在抗议活动现场。赖内尔的社交媒体页面显示，他是美国一个极左组织的追随者。

警方4日发表另一份声明说，波特兰3日夜间举行的抗议示威活动期间，一些抗议者投掷物品袭击警员，警方逮捕数名抗议者。（郭倩）（新华社专特稿）

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