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白俄罗斯发布德国“构陷”俄罗斯“证据”

2020年09月06日09:12  来源：新华网
 
原标题：白俄罗斯发布德国“构陷”俄罗斯“证据”

　　白俄罗斯国家媒体4日发布一段录音，以显示德国就俄罗斯反对派人士阿列克谢·纳瓦利内“中毒”事件发布假消息。

　　北大西洋公约组织同一天称纳瓦利内遭“未遂暗杀”。不过，美国总统唐纳德·特朗普说美方尚未见到证据。

　　【“尼克”和“迈克”】

　　白俄罗斯国家电视台4日晚上播放一段录音，称是一名德国官员与一名波兰官员之间的对话。

　　录音长度将近一分钟，两人用英文对话，相互称呼对方为“迈克”和“尼克”。德国官员“尼克”说，纳瓦利内“中毒”的相关材料已经准备就绪，将呈交给德国政府，等候总理安格拉·默克尔发表声明。

　　波方官员问下毒是否属实，得到的回答是：“听着，迈克，在这件事里，那不重要。这是一场战争。战争要不择手段。”

　　“迈克”说，必须设法阻止俄罗斯总统弗拉基米尔·普京“把鼻子伸进”白俄罗斯国内事务，“最好的办法就是让他陷在俄罗斯国内问题里”。

　　纳瓦利内是俄反腐基金会创始人，8月20日在俄罗斯乘坐国内航班途中感到身体极度不适。飞机紧急降落在俄鄂木斯克市，纳瓦利内被送往当地一家医院救治，稍后被送往德国柏林一家医院接受治疗。德国院方2日发表声明，说纳瓦利内的症状有所改善，但仍未脱离危险。

　　德国政府2日发表声明，称纳瓦利内中了神经毒剂“诺维乔克”。默克尔对这一事件予以强烈谴责，要求俄政府作出回答。

　　白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科3日告诉俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京，白俄罗斯情报部门截获德方与波方人员对话，证明德方声称纳瓦利内中毒是不实之词。

　　白俄罗斯8月举行总统选举，卢卡申科高票连任。白俄罗斯随后多次发生较大规模抗议活动，质疑选举结果。一些西方国家不承认选举结果，要求重新选举并打算实施制裁。

　　俄方承认卢卡申科当选，坚决反对外部势力干涉白俄罗斯内政。

　　【德方仍未提供证据】

　　俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫4日说，俄方仍没有收到德方就纳瓦利内“中毒”提供的证据。

　　俄方2日呼吁不要把这一事件“政治化”，表示愿意与德方“全面合作”，呼吁德方提供相关信息。

　　“我们没有什么要隐瞒。”拉夫罗夫说。他强调，纳瓦利内在飞机上出现不适后，立即获得救治，“阿列克谢在（鄂木斯克医院）度过的一天半时间里，每一个小时我们都听见要求，要我们立即回答发生了什么事”。

　　俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃2日说，俄面临一场“典型的信息战”，发声的并不是医疗机构，而是一些“政客”，“只是一些政治声明”。她说，俄罗斯驻德国大使谢尔盖·涅恰耶夫曾向德方询问多项关键信息，但是没有回音。

　　扎哈罗娃对德方向欧洲联盟、北大西洋公约组织和禁止化学武器组织通报情况同时，却对俄方提供信息的要求置之不理表示不解。

　　俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫2日说，纳瓦利内被转送德国前，俄方检查没有发现任何毒物。

　　鄂木斯克权威毒理学家亚历山大·萨巴耶夫4日重申，没有发现毒物，且“任何外部因素、哪怕没吃早饭都可能导致身体状况突然变差”。

　　拉夫罗夫说，一旦俄方收到德方提供的具体信息，将给出回应。

　　【特朗普：我们还没看到证据】

　　北约4日召开会议，听取德方就“中毒”事件所作报告。北约秘书长廷斯·斯托尔滕贝格在会后称，“确凿证据”显示纳瓦利内中了“一种军用级别毒剂”，是“暗杀未遂”事件。

　　他要求俄方“必须回答一些严肃问题”，必须配合“国际调查”。

　　两年前，英国政府称一名栖身英国的前俄罗斯特工及其女儿遭俄方“下毒”，所用毒剂也是诺维乔克。英国、美国等一批西方国家驱逐俄罗斯外交官，欧盟和美国对俄方施加制裁。俄方坚决否认下毒，同样驱逐一批西方外交官。

　　4日被问及纳瓦利内“中毒”事件时，美国总统特朗普回答：“我不知道究竟发生了什么。这是一场可怕的悲剧，不该发生……我们还没有看到任何证据，但我会关注。”

　　“如果这是真的，我会很生气。”特朗普说。他没有提及会对俄方采取什么样的措施，只强调“我是迄今对俄罗斯最强硬的人”。

　　特朗普同时说，美俄正在进行的军控谈判眼下是“最重要的事”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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