原标题：综述：法国新冠疫情反弹且不断加剧 疫苗研发进入人体测试阶段

新华社巴黎9月4日电 综述：法国新冠疫情反弹且不断加剧 疫苗研发进入人体测试阶段

新华社记者陈晨

根据法国官方发布的最新统计数据，该国新冠疫情反弹严重，防控形势持续严峻。自9月1日开学以来，法国多所学校因出现确诊病例而被迫关闭。另一方面，法国新冠疫苗研发取得进展。

法国政府网站4日公布的数据显示，法国累计确诊病例已达309156例，过去24小时新增8975例，再次创下自5月11日逐步“解封”以来单日新增确诊病例数新高；法国目前有4671名新冠患者在医院接受治疗，其中473名为重症。

法国卫生部发布的8月24日至30日一周疫情统计数据显示，该国确诊病例数、每周发病率、筛查样本阳性率和聚集性感染仍在激增。在这一周里，全国新增确诊病例36785例，较前一周增加32%；病毒检测阳性率达4.3%，连续8周上升。

卫生部指出，虽然法国接受病毒检测的人数增加，范围扩大，但这并非新增确诊病例数持续上升的主要原因。与7月初相比，接受检测的人数增加了2倍多，而新增确诊病例却增加了12倍。

此外，法国年轻人的确诊率增长尤为显著，法国卫生部认为，缺乏防疫意识是造成这一人群确诊人数激增的原因。相反，65岁及以上新冠病毒感染高风险人群则更加遵守和配合有关防疫措施，目前病毒传播在这一人群中反而较弱。

法国国民教育和青年部长让-米歇尔·布朗凯4日说，自9月1日开学以来，全国已有22所学校因出现新冠确诊病例而被迫关闭，包括法国本土10所学校和海外省留尼汪的12所学校。

“这些病例在开学前就已被感染。”布朗凯说，当一所学校的确诊人数达到3人时，学校便采取停课措施，学生随即回家隔离，并接受核酸检测。

疫情给法国经济和各行业发展带来沉重打击。法国外交部负责旅游事务的国务秘书让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳4日表示，根据初步估算，今年上半年，法国旅游业收入同比下降约25%，其中国际旅游收入同比下降约50%，损失达123亿欧元。

法国政府3日正式公布总额约1000亿欧元的重振经济计划，以应对新冠疫情反弹且不断加剧给法国经济复苏带来的挑战。

法国制药企业赛诺菲集团3日说，赛诺菲和英国葛兰素史克疫苗公司共同研发的新冠疫苗进入人体测试阶段。疫苗测试将招募440名志愿者，进行随机、双盲和安慰剂对照试验，以此检测注射疫苗的志愿者的耐受性和免疫应答等。

赛诺菲集团说，如果相关研究进展顺利，疫苗研发将在今年年底进入最后阶段，筹备上市和批量生产。疫苗预计能在2021年上半年投入量产，并达到年产10亿支的水平。

法国知名咨询公司益普索集团4日发表新闻公报说，根据其近期对27个国家近2万名成年人进行的调查，74%的人愿意在有解决方案的情况下接种新冠疫苗。而在法国，只有59%的人愿意接种疫苗；在不愿意接种疫苗的人群中，60%的人担心疫苗可能产生副作用，33%的人对疫苗的效果持怀疑态度。

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