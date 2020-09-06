原标题：冬博会五年来：服务冬奥筹办、冰雪产业发展、冬季运动发展

新华社北京9月5日电（记者苏斌 姬烨）2020国际冬季运动（北京）博览会（下称冬博会）5日开幕。主办单位表示，进入第五个年头的冬博会定位在于服务冬奥会筹办、中国冰雪产业发展以及冬季运动发展。

9月5日，北京奥运城市发展促进会秘书长、北京奥运城市发展促进中心主任付晓辉（左三）、北京冬奥组委可持续性咨询和建议专家委员会副主任赵英刚（右三）等与会嘉宾在发布会上的冬博会五周年启动仪式上合影。新华社记者 李明 摄

北京奥运城市发展促进会副秘书长高云超在新闻发布会上表示，服务冬奥会筹办方面，五年来通过冬博会平台，大家在硬件设施建设、场馆运营管理和服务保障方面交流分享经验，为冬奥会筹办提供意见建议，也让更多人了解冬奥会筹办的最新成果。

高云超说，服务中国冰雪产业发展方面，国内外冰雪产业在冬博会平台上交流碰撞，既有理念分享也有借鉴，还有最新技术成果的合作，从而带动冰雪产业发展。“通过交流碰撞，国内冰雪产业逐渐崛起，取得越来越大的发展。尤其近几年国内产品和技术有了很大提升，充分展现了冰雪运动‘南展西扩东进’的成果。”

9月5日，北京奥运城市发展促进会副秘书长、北京奥运城市发展促进中心副主任高云超在发布会上致辞。新华社记者 李明 摄

此外，冬博会服务于冬季运动发展，在促进冰雪运动向大众和青少年普及方面发挥着积极作用。举办五年来，冬博会让更多人分享到冬季运动发展以及冬奥会筹备的最新成果。

今年冬博会与中国国际服务贸易交易会（下称服贸会）同期举办。冬博会借助服贸会的平台，以冬季运动专题展的形式，突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置，为中国冰雪产业国际化发展提供重要契机。

国际数据集团（IDG）中国区副总裁张莉介绍了今年冬博会相关情况。今年冬博会延续“冰雪力量”的主题，为适应疫情防控常态化要求，采用线上和线下相结合的形式，突出国际化、产业化和大众化三大亮点。

今年冬博会设置了主题论坛、展览展示、产业对接和配套活动四大板块，共有20多个国家和地区的超过500个国内外品牌参与。

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