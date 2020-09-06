人民网>>国际

冬博会五年来：服务冬奥筹办、冰雪产业发展、冬季运动发展

2020年09月06日09:04  来源：新华网
 
原标题：冬博会五年来：服务冬奥筹办、冰雪产业发展、冬季运动发展

　　新华社北京9月5日电（记者苏斌 姬烨）2020国际冬季运动（北京）博览会（下称冬博会）5日开幕。主办单位表示，进入第五个年头的冬博会定位在于服务冬奥会筹办、中国冰雪产业发展以及冬季运动发展。

（体育·2020服贸会）（1）2020年国际冬季运动（北京）博览会召开新闻发布会

9月5日，北京奥运城市发展促进会秘书长、北京奥运城市发展促进中心主任付晓辉（左三）、北京冬奥组委可持续性咨询和建议专家委员会副主任赵英刚（右三）等与会嘉宾在发布会上的冬博会五周年启动仪式上合影。新华社记者 李明 摄

　　北京奥运城市发展促进会副秘书长高云超在新闻发布会上表示，服务冬奥会筹办方面，五年来通过冬博会平台，大家在硬件设施建设、场馆运营管理和服务保障方面交流分享经验，为冬奥会筹办提供意见建议，也让更多人了解冬奥会筹办的最新成果。

　　高云超说，服务中国冰雪产业发展方面，国内外冰雪产业在冬博会平台上交流碰撞，既有理念分享也有借鉴，还有最新技术成果的合作，从而带动冰雪产业发展。“通过交流碰撞，国内冰雪产业逐渐崛起，取得越来越大的发展。尤其近几年国内产品和技术有了很大提升，充分展现了冰雪运动‘南展西扩东进’的成果。”

（体育·2020服贸会）（2）2020年国际冬季运动（北京）博览会召开新闻发布会

9月5日，北京奥运城市发展促进会副秘书长、北京奥运城市发展促进中心副主任高云超在发布会上致辞。新华社记者 李明 摄

　　此外，冬博会服务于冬季运动发展，在促进冰雪运动向大众和青少年普及方面发挥着积极作用。举办五年来，冬博会让更多人分享到冬季运动发展以及冬奥会筹备的最新成果。

　　今年冬博会与中国国际服务贸易交易会（下称服贸会）同期举办。冬博会借助服贸会的平台，以冬季运动专题展的形式，突出冰雪产业在现代全球服务贸易中的重要位置，为中国冰雪产业国际化发展提供重要契机。

　　国际数据集团（IDG）中国区副总裁张莉介绍了今年冬博会相关情况。今年冬博会延续“冰雪力量”的主题，为适应疫情防控常态化要求，采用线上和线下相结合的形式，突出国际化、产业化和大众化三大亮点。

　　今年冬博会设置了主题论坛、展览展示、产业对接和配套活动四大板块，共有20多个国家和地区的超过500个国内外品牌参与。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved