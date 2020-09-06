原标题：巴勒斯坦高官称巴已成为特朗普“竞选野心的受害者”

新华社拉姆安拉9月5日电（记者熊思浩）巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特5日说，巴勒斯坦已成为美国总统特朗普“竞选野心的受害者”。

埃雷卡特当天在社交媒体推特发文说，“不管对和平以及基于规则的世界秩序会带来多大破坏，为了实现他的连任，他的团队都会付诸任何行动”。

埃雷卡特还说，以1967年边界为基础的“两国方案”是以色列人和巴勒斯坦人都需要的一项成果。

此前，巴解组织执行委员会成员哈南·阿什拉维也在推特发文说，为了服务于特朗普的连任竞选，特朗普和他的团队迫切希望把以色列和阿联酋之间的协议展示为“一项历史性成就”，“特朗普和他的团队正在疯狂搞一场旨在提高他选举获胜机会的白宫秀”。

8月13日，以色列与阿联酋在美国斡旋下达成协议，同意实现关系全面正常化。继美国国务卿蓬佩奥不久前访问中东五国后，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩和美国总统高级顾问库什纳又接连访问以色列和阿联酋。

分析人士认为，美国高官接二连三到访中东，首先是为11月的美国大选服务。为博取更多选民支持，特朗普力争用“外交加分”。而巴勒斯坦方面则担心，以色列与阿联酋同意实现关系全面正常化，会使巴勒斯坦成为最大的牺牲品。

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