泰国知名律师：疫情期间跨国法律服务尤为重要

新华社曼谷9月4日电（记者明大军 陈家宝）泰国知名律师、泰中法律联盟协会执行会长史大佗日前表示，新冠疫情期间泰中两国应营造更开放和高效的跨境营商环境，增强跨境法律服务合作以推动贸易和投资便利化。

史大佗在接受新华社记者采访时说，泰中两国货物贸易在疫情期间仍保持增长势头，两国服务贸易需求也在加大。深化两国法律服务合作，将促进两国投资及商品贸易增长。这在疫情期间显得尤为重要。

疫情给世界经济及跨境贸易投资造成重大冲击。史大佗介绍，泰国自4月初实行国际航班禁飞令后，很多计划赴泰投资的中国企业被迫中止投资计划，一些正在开展的投资项目因关键管理和技术人员无法抵达泰国导致项目暂停或企业停产，涉及跨境原材料供应的在建工程也面临严峻考验。

史大佗认为，企业更关注疫情下的营商便利问题，比如项目发起人不能前往泰国时如何签署文件、何时向商务人士提供商务签证以便前期考察和洽谈合作等。

在疫情背景下，现行的规定和手续给企业跨境商务活动造成不便，为解决中资企业赴泰国投资遇到的困难，泰国跨境法律服务机构推出了代办业务。

史大佗说，在设立公司时，若发起人不能赴泰签字，泰国跨境法律服务机构在获得泰国工商部门批准后，即可接受发起人或投资人在中国境内视频签字后的邮寄原件。若客户在并购过程中已办理交割，但人力资源部门暂未到岗，法律服务机构则可代理客户发放工资、办理社保。

他还表示，加强泰中两国法律仲裁合作、为投资与贸易提供可选择的争端解决机制，也是两国法律界需要研究的问题。

尽管受疫情影响，东盟与中国第一季度贸易依旧活跃，东盟首次成为中国最大贸易伙伴。中国驻泰国大使馆数据显示，上半年泰中贸易总额同比增长5.6%。此外，泰国已成为中国企业海外投资重要目的地。

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