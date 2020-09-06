在2020年中国国际服务贸易交易会举行之际，世界银行中国局局长芮泽接受本报记者专访时表示，中国放宽服务业市场准入的一系列举措广受欢迎，服务贸易的开放将推动中国经济实现高质量发展。

当前，服务贸易在全球贸易中的重要性日益凸显。服务贸易增速高于货物贸易，已成为国际贸易中最具活力的组成部分。“随着全球中产阶层壮大以及人口结构的变化，对旅游、金融、教育和卫生等领域服务的需求日益增长。服务贸易也在制造业的研发、物流、市场营销、售后服务等环节发挥重要作用。”芮泽表示。

中国是世界第一大货物贸易国，也是全球服务贸易增长的重要贡献者。据统计，过去15年中国服务出口年均增长9%，比同期全球平均增速高2.9个百分点；中国服务进口累计4.5万亿美元，对全球服务进口增长贡献率达到12.9%，累计拉动全球服务进口增长10.4个百分点。芮泽指出，中国的服务进口主要包括旅游、运输、保险和咨询服务等，在为国内消费者提供更多选择、降低成本的同时，也提高了中国企业的生产力。“中国积极开放服务贸易和投资，对促进服务业和制造业发展意义重大，将有助于企业向全球价值链上游转移，实现持续增长。本届服贸会的举办将推动这一进程。”

中国采取一系列举措扩大服务业开放，取消了国际海运、金融等领域的外资准入和股比限制。本届服贸会上，中国宣布将积极顺应服务贸易发展实际需要，推动多边、区域等层面服务规则协调。芮泽表示，作为全球第二大经济体，中国采取具体措施降低服务贸易壁垒，推动货物和服务贸易、投资更加开放令人鼓舞，有助于与世界市场建立更紧密的联系。

疫情防控期间，以“云经济”“宅经济”为代表的新服务业态不断涌现。芮泽认为，数字经济的蓬勃发展为中国经济应对疫情冲击提供了有力支撑。“作为世界最大的电子商务市场之一，中国服务业市场前景广阔。随着中国进一步扩大开放，推进服务贸易便利化，中国市场潜力有望进一步挖掘。”

《 人民日报 》（ 2020年09月06日 03 版）

(责编：杨光宇)