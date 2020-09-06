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杨洁篪访问希腊

2020年09月06日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社雅典9月4日电  9月4日，希腊总统萨克拉罗普卢、总理米佐塔基斯在雅典分别会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪表示，中希是患难与共的好朋友，互利合作的好伙伴。2019年两国元首成功互访，引领中希全面战略伙伴关系进入历史新阶段。两国并肩应对新冠肺炎疫情，再次体现风雨同舟的情怀和担当。中方愿同希方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，为提升两国关系注入新动力。双方要持续筑牢高层引领和战略互信两大支柱，推进“一带一路”框架下重点领域对接，将比雷埃夫斯港打造为世界一流港口。中方鼓励希腊企业积极参与第三届中国国际进口博览会，欢迎希腊优势产品进入中国市场。双方要办好“文明古国论坛”，促进文明交流互鉴，共同反对文明冲突谬论。要推动中欧关系和中国—中东欧国家合作持续稳定发展，就重大国际和地区问题加强协调合作，坚定捍卫多边主义，弘扬团结友谊，推动构建人类命运共同体。

　　希腊领导人表示，希中互利合作硕果累累，两国关系前景广阔。抗击疫情使两国人民感情进一步深化，也凸显国家间相互理解、相互支持帮助的重要性。希方愿同中方继续携手抗疫，扩大双向贸易投资，推进比港等重点合作项目，办好2021年希中文化旅游年，促进文明对话和民心相通，携手共建“一带一路”。希腊将继续为中国企业提供开放、公平的投资环境。希腊支持多边主义，将更积极参与推动欧中关系发展和中东欧国家—中国合作。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月06日 03 版）
(责编：杨光宇)
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