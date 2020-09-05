人民网>>国际

世界反兴奋剂机构回应美国考虑停缴会费：或将制裁

2020年09月05日23:59  来源：新华网
 

新华社北京9月5日电（记者卢羽晨 马向菲）世界反兴奋剂机构（WADA）北京时间5日发布声明表示，多名政府代表对美国威胁停止缴费表达了担忧，WADA将考虑修正相关条款，对违反规定的签约方进行制裁。

美国国家药物管制政策办公室（ONDCP）6月发布了一份报告，主要内容为调查WADA改革状况，报告结论认为WADA的改革并未达到预期效果，而且美国作为最大出资国并没有在机构中获得相应的重要地位。报告建议“如果WADA不能在效率、独立性、透明度以及回应运动员呼声方面达到基本要求，无法让美国取得与其经济贡献相应的代表地位”，办公室应被赋予明确权力“停止或者减少”对WADA的经济资助。

对此，WADA主席班卡说，多名政府代表提出质疑和担忧，而WADA有义务认真考虑他们的意见。

“多个会员政府代表指出，现存条例存在漏洞：某一政府可以单方面拒绝履行会费承诺而无须承担明确后果。”WADA表示，“这些政府代表认为，美国政府可能会在整个国际社会造成负面影响，引起不良效仿，从而威胁到整个国际反兴奋剂体系。”

班卡表示，WADA将认真审议相关条例，以确认是否有必要进行修订。班卡同时表示，不会允许政治斗争殃及干净的运动员。

“我的关注重点完全在于全体运动员的正当权益。确保全世界所有运动员公平参赛是我的头号要务，我永远不会让干净的运动员成为政治斗争的筹码。”班卡说。

他表示，国际反兴奋剂事业需要团结而不是分裂，他将对美国政府继续保持合作态度。

总部位于加拿大蒙特利尔的WADA将于当地时间9月14日至15日召开执委会。

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved