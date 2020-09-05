世界反兴奋剂机构回应美国考虑停缴会费：或将制裁

新华社北京9月5日电（记者卢羽晨 马向菲）世界反兴奋剂机构（WADA）北京时间5日发布声明表示，多名政府代表对美国威胁停止缴费表达了担忧，WADA将考虑修正相关条款，对违反规定的签约方进行制裁。

美国国家药物管制政策办公室（ONDCP）6月发布了一份报告，主要内容为调查WADA改革状况，报告结论认为WADA的改革并未达到预期效果，而且美国作为最大出资国并没有在机构中获得相应的重要地位。报告建议“如果WADA不能在效率、独立性、透明度以及回应运动员呼声方面达到基本要求，无法让美国取得与其经济贡献相应的代表地位”，办公室应被赋予明确权力“停止或者减少”对WADA的经济资助。

对此，WADA主席班卡说，多名政府代表提出质疑和担忧，而WADA有义务认真考虑他们的意见。

“多个会员政府代表指出，现存条例存在漏洞：某一政府可以单方面拒绝履行会费承诺而无须承担明确后果。”WADA表示，“这些政府代表认为，美国政府可能会在整个国际社会造成负面影响，引起不良效仿，从而威胁到整个国际反兴奋剂体系。”

班卡表示，WADA将认真审议相关条例，以确认是否有必要进行修订。班卡同时表示，不会允许政治斗争殃及干净的运动员。

“我的关注重点完全在于全体运动员的正当权益。确保全世界所有运动员公平参赛是我的头号要务，我永远不会让干净的运动员成为政治斗争的筹码。”班卡说。

他表示，国际反兴奋剂事业需要团结而不是分裂，他将对美国政府继续保持合作态度。

总部位于加拿大蒙特利尔的WADA将于当地时间9月14日至15日召开执委会。

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