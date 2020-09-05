驻美使领馆：9月15日起在美国全面实施赴华乘客核酸检测措施

人民网北京9月5日电 中国驻美国大使馆网站4日发布《关于在美国全面实施赴华乘客核酸检测措施的通知》。通知明确，为确保国际旅行健康安全，降低疫情跨境传播风险，根据中国民航局、海关总署、外交部联合发布《关于来华航班乘客凭新冠病毒核酸检测阴性证明登机的公告》和有关部门的最新要求，经综合评估，驻美国使领馆决定于美东时间9月15日0时起在美国全面实施赴华乘客核酸检测措施。具体要求通知如下：

一、实施范围

（一）自美国搭乘直飞航班赴华的中、外籍乘客，须于登机前3天内完成新冠病毒核酸检测，并凭核酸检测阴性证明申领带“HS”标识的绿色健康码（适用于中国公民）或健康状况声明书（适用于外国公民）登机。例如，您所搭乘直飞赴华航班的起飞日期是10月10日，则应提供出具日期为10月7日至10日的核酸检测阴性证明。

（二）自美国出发搭乘商业航班经第三国或地区赴华的中、外籍乘客须凭核酸检测阴性证明申领带“HS”标识的绿色健康码、健康状况声明书的要求继续有效。详情请参阅驻美使馆官网8月7日通知。请注意：美东时间9月15日0时起，自美国经第三国或地区中转赴华的中、外籍乘客需提供最后一段赴华航班登机前3天内有效的核酸检测阴性证明。例如，您所搭乘最后一段赴华航班的起飞日期是10月10日，则应提供出具日期为10月7日至10日的核酸检测阴性证明。

（三）自第三国出发，经美国直接中转乘机赴华的中、外籍乘客，须分别凭中国驻该第三国使领馆复核的在有效期内带“HS”标识的绿色健康码或外国人健康状况声明书登机。如在不符合登机条件的情况下来美中转，将面临极高的滞留风险，甚至被遣返回出发地。

（四）自美东时间9月15日0时起，中国籍乘客凭14天健康码（带飞机标识）登机的做法不再适用从美国搭乘直飞航班赴华以及自美国出发经第三国或地区赴华的乘客。此前不要求从美国搭乘直飞航班赴华的外籍乘客办理健康状况声明书的安排亦不再适用

二、申领带“HS”标识的绿色健康码、健康状况声明书流程

（一）中国公民须申领带“HS”标识的绿色健康码。中国公民应在获得核酸检测阴性证明后12小时内，根据检测机构所在领区 (见驻美使领馆领区划分、代管通知)，通过防疫健康码国际版微信小程序，申报个人情况并拍照上传核酸检测阴性证明。一般情况下，驻美使领馆在核酸检测证明上传24小时内可完成复核。部分检测证明如需向检测机构核实，复核时间相应延长。经驻美使领馆复核通过后，当事人将获得带“HS”标识的绿色健康码。健康码有效期由系统自动生成，统一显示为北京时间，请注意在健康码有效期内乘机，在登机前配合航空公司查验，并随身携带核酸检测阴性证明纸质原件。更多信息请点击查看“中国公民核酸检测证明申报常见问题解答”。

（二）外国公民须申领健康状况声明书。外国公民应在获得核酸检测阴性证明后第一时间（避免在登机前24小时内），将有效护照资料页、核酸检测阴性证明和申请人已签字的英文版健康状况声明书（见通知下方附件）扫描件，根据检测机构所在领区(见驻美使领馆领区划分、代管通知)，按照以下方式发送邮件或在线提交给相应驻美使领馆（下列邮箱和链接仅受理外国公民“健康状况说明书”申请）：

驻美国使馆：embchn@gmail.com

（暂时代管驻休斯敦总领馆领区）

驻纽约总领馆：cnnyhdf@gmail.com

驻旧金山总领馆：health.sfconsulate@gmail.com

驻洛杉矶总领馆：请点击这里在线提交

驻芝加哥总领馆：12308chicago@gmail.com

办理“健康状况声明书”通常需1个工作日处理时间,部分检测证明如需向出具机构进行核实，审批时间相应延长。使领馆审核通过后，将以邮件方式将健康状况声明书扫描件发还申请人，由申请人自行打印并全程携带。健康状况声明书有效期截至核酸检测证明出具后的第3天（例如，检测报告出具日期为10月1日，则声明书有效期将至10月4日），请注意在健康状况声明书有效期内乘机，并在登机前配合航空公司查验。

三、核酸检测须知

（一）检测标准。只接受新冠病毒核酸检测（Covid-19 Nucleic Acid RT-PCR Test）阴性证明。不接受血清抗体（Antibody Test or Serology Test Result） 等其他新冠病毒检测结果。

请务必事先向检测点核实检测类型，并索要包含本人姓名、出生日期、检测时间、检测类型（核酸检测，非抗原、抗体、血清检测）、检测结果的新冠病毒核酸检测正式证明（电子版亦可）。手写证明无效。

（二）检测机构。目前，美国各州均有许多医院、诊所或实验室等医疗机构，为公众提供新冠病毒核酸检测服务。驻美使领馆目前未指定特定检测机构进行检测，凡正规医疗、检测机构出具的正式检测报告均予认可。

当事人可点击这里查阅附近检测机构情况，及时致电相关检测机构或登录其网站，详细了解检测的具体要求和流程，妥善做好检测相关安排。当事人也可在各州政府或主管部门网站公布的页面进行查询。

(责编：曹昆)