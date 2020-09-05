南华早报：武汉新冠死亡率研究数据比北美更准确

【环球网报道 记者 崔妍】“虽然我们对武汉的（新冠）死亡率研究并不完美，但它提供的数据却比北美更准确。”据香港《南华早报》2日报道，上海复旦大学流行病学专家于宏洁率领的研究小组近日了发布一项关于武汉新冠死亡率的研究结果，多名专家认为，这项研究可能是新冠死亡率方面最准确的，“更接近事实”。

报道称，这项新研究针对武汉第一波疫情的死亡率数据进行了调研。此前一些研究模型并不包含一些病例，例如有轻微症状但没有去医院的患者。但这次的最新研究旨在包含所有病例。于宏洁及其团队在论文中写道：“截至目前为止，我们对武汉市病患的统计估测可能是最准确的。”

报道称，武汉华中科技大学同济医学院流行病学教授尹平也认为，复旦大学的新冠死亡率研究是目前为止最准确的。“这一估测更接近事实。”

据报道，复旦大学研究人员则表示，虽然他们对武汉市的新冠死亡率研究并不完美，但它提供的数据却比北美的数据更为准确，因为一些死于新冠肺炎的美国人和加拿大人未被列入官方数字中。

研究人员表示，在美国，只有那些新冠确诊病例的密切接触者，或者出现了新冠肺炎相关症状的人才会“优先接受检测”，而这可能会导致数据被低估。和北美相比，武汉则进行了大规模的全民检测，从而使结果更准确。

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