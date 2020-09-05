拉美多国战略性布局中国市场

广邀天下客，共赴服贸会。9月4日，2020年中国国际服务贸易交易会（简称“服贸会”）在北京拉开帷幕。拉美多国通过线上线下的方式积极参与，通过服贸会平台加深与中国的合作。9月5日，多位拉美驻华大使在接受人民网采访时点赞服贸会，期待中拉合作拓宽新领域。

“中国控制住疫情的信号，坚定不移扩大对外开放的表现”

乌拉圭在2020服贸会上的实体展台

“在全球经济贸易下行的时刻，服贸会给我们带来了新机遇。”乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯说。乌拉圭在本次服贸会上设置了三个展台，从商贸、文化、旅游全方位向中国和世界进行推介。卢格里斯大使告诉人民网，乌拉圭十分重视服贸会，从第一届开始年年参与。卢格里斯表示，很高兴本届服贸会可以线下举办。“这不仅是中国控制住疫情的信号，也是坚定不移扩大对外开放的表现。感谢中国为乌拉圭提供了一个展示出口服务的平台。”

哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦也表示，参与服贸会对哥伦比亚非常重要。“对外开放的决策是中国经济显著发展和扶贫减贫取得成果的重要根基。我看到中国在金融服务和外国投资方面持续扩大对外开放。在这种趋势下，哥伦比亚农产品有了更完善的出口渠道，我们也能更好地吸引中国企业在哥伦比亚基础设施和能源领域投资。”

秘鲁驻华大使同样高度评价这次服贸会。“在抗击新冠肺炎的艰难时刻，举办服贸会是中国促进经贸往来是一个积极信号。”秘鲁驻华大使路易斯·克萨达说，服贸会为世界带来新的希望，成为重振世界经济的典范。

线上线下共参与 全方位展示出口商品和服务

哥伦比亚的3D虚拟展台

“哥伦比亚的虚拟展台旨在推广我们的国家品牌，展示出口、投资、旅游服务，还有一些其他商品。”

哥伦比亚驻华大使告诉人民网：“服务业是哥伦比亚发展的基础，在‘后疫情’时期对于国家经济复苏尤为重要。哥伦比亚中央政府通过贸易、工业和旅游部以及出口、旅游和投资促进局（ProColombia）设定今年服务出口目标为8.3亿美元，包括互联网技术、商务流程外包、电子游戏等。”

哥伦比亚布置的虚拟展台，通过丰富的图片和视频资料，全方位展示了哥伦比亚的魅力。哥伦比亚大使表示，期待通过服贸会，让更多的中国企业和老百姓进一步认识哥伦比亚：“了解我们正在经历的发展，认识到我们能为商品和服务贸易领域提供的机遇。”

乌拉圭同样为本届服贸会做了充足的准备。乌拉圭外交部副部长卡罗琳娜·阿切·巴特勒（Carolina Ache Batlle）参加了全球服务贸易峰会。9月8日将举办“乌拉圭，一带一路在拉丁美洲的服务枢纽”推介会，介绍关于中国服务贸易类企业在乌拉圭开设公司的主要优势。

乌拉圭驻华大使介绍说：“我们还会展示乌拉圭信息技术领域的领导者GeneXus公司在人工智能领域的发展，这家公司为中国提供人工智能方案。在研讨会和展台上，我们想展现双方在旅游、信息技术、通讯、物流、金融服务，以及教育和体育领域合作的所有可能性。中国日益增长的服务需求以及乌拉圭在全球服务业的竞争力使得两国具有很强的互补性。”

秘鲁通过线上线下两种形式参加服贸会。外贸旅游部的下属机构秘鲁促进会(PROMPER?)为服贸会设立了线上虚拟展台，展现秘鲁的风土人情。秘鲁驻华大使还将参加中秘投资发展协会举办的论坛，探讨在“后疫情”时代有关教育、健康、金融、人工智能等领域的投资机会。“我们期待2021年秘鲁能在服贸会上拥有自己的实体展台，以庆祝中秘两国建交50周年。” 路易斯·克萨达大使说。

战略性布局中国市场

展望“后疫情”时代的商品和服务贸易，三位大使不约而同地谈到了对中国市场的战略性布局。

哥伦比亚驻华大使说：“今年，哥伦比亚首批哈斯鳄梨成功出口中国市场，我们希望更多产品能获得市场准入，包括一些奢侈品。中国不断增长的需求扩大了我们的业务范围，比如，今年我们参加了中国时装周，哥伦比亚泳装品牌在三亚还拥有了实体仓库。“

“在中国，哥伦比亚的学习、配音、翻译和电子游戏软件的发展有巨大潜力。例如，上海的一些学校就在使用哥伦比亚研发的在线物理化学实验室程序。” 哥伦比亚大使说。

乌拉圭驻华大使表示希望在旅游业、商品贸易、物流等多个领域提高乌拉圭在中国的知名度。“我们要继续为中国市场提供高品质的农牧产品，还希望在服务贸易领域提升知名度，因为第三产业几乎占据了乌拉圭国内生产总值的70%和出口总额的40%。此外，我们还将致力于为外国企业在乌拉圭建立子公司提供更便利条件。乌拉圭提供优质的教育，我们真诚欢迎对西班牙语和足球感兴趣的年轻人前来学习。” 卢格里斯大使说。

卢格里斯大使表达了对未来的期待：将乌拉圭定位为‘一带一路’倡议在拉美的枢纽和中国企业在海外建立子公司和办事处的有利平台。“通过这届服贸会，我们期待乌拉圭更多领域的服务能在中国广为人知。2013年以来，中国一直是乌拉圭的第一大贸易伙伴。对华出口占乌拉圭全部商品出口的四分之一到三分之一。2019年，乌拉圭对华出口总额超过30亿美元，相当于乌拉圭国内生产总值的5%以上。”

秘鲁驻华大使则表示，中国是秘鲁的主要贸易伙伴和投资者之一。从中期来看，秘鲁的目标是加强同中国的战略联系，在技术、创新、基础设施等方面深化经贸和投资合作。

(责编：刘叶婷、杨牧)