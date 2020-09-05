莱索托习俗（礼仪漫谈）

莱索托王国位于非洲东南部， 地处南非共和国腹地，是“国中国”。境内多山，最高海拔3482米，奇峰众多，风景优美。

首都马塞卢建有一些现代化楼宇，而城市平民的住房多为铁皮房、帆布房。乡下人住传统草屋，圆形尖顶蘑菇状，像中国农村传统的粮食囤。他们从事农牧业生产，社会财富以牛群数量计算，交通工具多为毛驴。

莱索托地势高，气候条件特殊，冬天（5-9月）寒冷，山区冰雪资源丰富。当地政府积极开发高山滑雪旅游项目，建成了非洲南部仅有的两个滑雪场之一，成为非洲海拔最高的滑雪胜地。

食 品

莱索托人的粮食作物是玉米、高粱和小麦等，粮食生产不能满足国内需求，每年需从南非进口。他们的传统肉食是牛羊肉。近年来，猪、鸡、鱼肉消费逐年增加。

当地人养鱼，但不习惯吃鲜鱼，而是将鱼晒干后再烹调。为了迎合这种饮食习惯，莱索托正在实施鱼产品加工项目，开发推广鱼产品熏制技术，力图开拓国内外市场。当地生产的虹鳟鱼在国内进行初加工后，再运至南非进行深加工（切片或熏制）。

国 服

平时，当地男子穿衣裤，女子着裙装，而“国服”则是再加上草帽和披毯。他们的草帽称作“巴索托”，高高的圆锥形，像中国清代官员的帽子，顶部饰有5个草环，帽子边缘布满编制的花纹。据说，这种草帽的设计灵感来自其境内的一座山。莱索托人深以此帽为傲，特意将其绘制在国旗上。

莱索托人喜欢披毯。披毯由牛羊或其他动物的毛皮制作，一件珍贵的披毯往往会传给子孙。披毯的流行同当地环境紧密相连。该国境内多高原山地，昼夜温差大，披毯适合于当地的气候条件，既可御风寒，也可当卧具、雨具，因此被当地人民所喜爱。

女孩出嫁来到婆家，婆婆会给新媳妇披上皮毛毯，以此欢迎她加入这个新家庭。据说，莱索托王国的创建者莫舒舒一世曾经披过一件大黑豹皮毯，华丽罕见，至今还被人们津津乐道。

莱索托披毯经过多年演变发展，设计愈加精细，色彩愈加斑斓，形式愈加丰富多样。从平民到国家领导都喜欢披毯，祈祷、节庆或参加隆重的礼仪活动时，人们头戴巴索托草帽，身披皮毛毯，是庄严、得体的表现，是莱索托文化与传统的象征。披毯的披法男女有别，男性是斜肩披，女性则是双肩披。

婚 俗

莱索托可以一夫多妻，但大多数人只娶一个妻子。现任国王在娶王后时，曾特意表明只娶一个王后。

乡下人有个习惯，即长大的男孩把正在吃奶的小牛犊赶到山坡上吃草，便意味着要父母为他找媳妇。媒人牵一头母牛去说媒，回来时，若媒人头发被剪，脸上还被涂上闪闪发光的牛油，表明说媒成功。若女孩不同意，会用细线缠绕自己的手指，媒人只能知趣告退。

结婚的聘礼是牛，或相当牛价值的现金。牛的价值不是看当时的市场价格，而是由女方的父母来决定。婚礼当天，新郎需往返多次，把牛一头头送往老丈人家中，若一次把数头牛同时赶到女方家，会被认为傲慢无礼。

由于婚前男方并未见过女方，有时也会发生男方临阵退婚的情况。这种纠纷的解决方法颇为奇特，只要男方把牛油涂到自己的手腕上，就表明婚事已告吹。

生 子

婴儿出生后，邻居们都会前去祝贺。如果是男孩，邻居们会用棍子敲打他的父母；若是女孩，便会向她的父母身上泼水。长子的名字须与祖父相同，次子的名字则与出生时环境相连，如起名“巴塞卡”，是说孩子生在复活节那一天，而起名“特拉”，则表示在饥荒中降生。

“治”偷

莱索托没有战乱，社会治安整体状况尚可，但就业率不足，抢劫、偷盗案件时有发生。当地不成文的规矩，一旦抓住小偷，不是扭送警察局，而是由失主把小偷拉到家里整治，因而难免对其羞辱、虐待。在这期间，失主需负责小偷的吃、住，同时迫使小偷干活，待偷盗的东西还清后，才放小偷回家。

（作者为外交部礼宾司原参赞）

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