新华社孟买9月5日电 题：疫情推动印度路边小店走向数字化

新华社记者张亚东

危中有机，新冠疫情在冲击印度经济的同时，也在重构印度经济。疫情期间，印度成千上万家路边小店走向数字化的蜕变就是最直接的例证。

路边小店是印度人谋生的重要渠道之一。《印度时报》3月份的报道显示，印度全国有路边小店近1200万家。在孟买南部的戈拉巴地区，路边小店更是随处可见。这些路边小店类似国内售报亭，铺面大都在2平米以下，有修鞋的、卖小商品的、卖简易快餐的和卖蔬菜的，主要服务对象为社区周边的居民。

在疫情压力下，这些寻常小店与加速发展的数字经济的联系日益密切。

位于孟买南部库帕拉德地区的kingplaza是一个规模稍大的路边小店。疫情期间因为隔离措施，进店铺人数有限制，顾客不得不在店门口排队等候。如果不愿等候，顾客可以通过电话下单，然后由商店发货。记者通过电话订了10箱水，大约3个小时后，小区物业人员将水送到家里，并将钱带回交给送货员。

除了路边小店，部分商店也接受网络和电话订货。NATURE BASKIT是南孟买比较有名的高端超市，其网上商城早在疫情之前就已开通。疫情期间，这家超市网上订货量增长迅猛。记者在线下实体店看到，超市工作人员不断将网上订货、电话订货打包、送出。由于人手不足，一些商店营业员不得不充当临时送货员。

记者观察发现，印度路边小店以及一些小有规模店铺的网上或电话购物，建立在这些社区商店与社区居民间的深度信任上。在南孟买地区，网络电话订货可以通过网上付款，但更多的是货到付款。

印度零售商业形态的改变已被嗅觉敏锐的资本发现。美国脸书公司4月份宣布向印度信实工业公司旗下的“吉奥平台”数字服务公司投资57亿美元。据了解，这一电商平台的目标是将印度众多的中小型商店网络化。

印度政府2016年11月推行的“废钞令”直接导致包括印度“移动支付”电子商务公司等在内的移动支付公司崛起。分析人士认为，眼下还在肆虐的疫情将推动印度数字经济再上新台阶，印度政府应该抓住机会使印度在封锁解除后成为有吸引力的投资目的地。

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