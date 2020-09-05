中印国防部长在莫斯科举行会晤

新华社莫斯科9月4日电（记者张骁 白雪骐）记者从中方代表团获悉，正在莫斯科参加上海合作组织、独立国家联合体、集体安全条约组织成员国国防部长联合会议的国务委员兼国防部长魏凤和，于4日与参会的印度国防部长拉杰纳特·辛格举行了会晤。

魏凤和表示，近期两国两军关系因边境问题受到严重影响，两国防长面对面就有关问题坦诚交换意见十分重要。造成当前中印边境紧张局势的起因和真相十分清楚，责任完全在印方。中国的领土一寸也不能丢，中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。双方应认真落实习近平主席和莫迪总理达成的重要共识，坚持通过对话协商解决问题。希望印方严格遵守双方达成的一系列协定协议，切实加强对一线部队管控，不越过当前实控线进行挑衅，不采取任何可能引发局势升温的举动，不刻意炒作和传播负面信息。双方应着眼中印两国关系和地区和平稳定大局，共同努力、相向而行，推动当前事态尽快降温缓和，维护中印边境地区的和平与安宁。

辛格表示，当前形势下，边境和平稳定对双边关系至关重要，应保持双方军事、外交等各层级对话渠道畅通，通过对话协商和平解决问题。希望双方采取负责任态度，尽快实现一线部队全面脱离接触，避免采取使局势升级或复杂化的举措，不使分歧成为争端，推动两国两军关系尽快回到正轨。

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