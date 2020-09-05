美国再现黑人“弗洛伊德式死亡” 7名警察被停职

美国纽约州罗切斯特市非洲裔男子丹尼尔·普鲁德3月遭警察执法后窒息死亡。这一事件本周曝光后，当地7名警察9月3日遭暂时停职。

普鲁德死亡事件与非洲裔男子乔治·弗洛伊德今年5月遭警察执法后窒息死亡几乎如出一辙。媒体报道，这一事件恐将引发新一轮全美反种族歧视、反警察暴力执法抗议活动。

【雪夜死亡】

普鲁德现年41岁，患有精神疾病。他的兄弟3月23日向当地警方报警求助，说普鲁德晚上跑出家门。

警方执法记录仪画面显示，多名警察在现场，其中多数看似是白人。他们在空旷的街道上发现全身赤裸的普鲁德，随后给他戴上防吐头罩，以防飞沫传播新冠病毒。

从视频中可以听见，普鲁德多次大喊“把（头罩）……从我脸上拿走”“你们正试图杀死我”。他的喊声逐渐变为哭声，声音慢慢低沉；几名警察则在一旁说“冷静点”“别吐口水”。

其中一段视频显示，普鲁德戴着头罩，面朝地面跪在地上，双手被手铐铐在身后。另一段视频显示，普鲁德戴着头罩俯卧在地上，面朝下，一名警察以膝盖压在他的背上，还有警察用手按住他的头；普鲁德一动不动，小雪落在他的身上。

执法记录仪视频显示，警察发现普鲁德不再动弹，把头罩拿下来，有人喊“开始心肺复苏”。几分钟后，普鲁德被担架抬上一辆救护车。医院方面说，普鲁德送医后被诊断为脑死亡。

普鲁德的家人7天后同意移除维持普鲁德生命的医疗设备。他3月30日被正式宣告死亡。当地媒体报道，普鲁德的家人随后申请调取警方执法记录仪所拍视频，最终拿到事发经过记录，本周公之于众。

普鲁德的兄弟告诉媒体记者：“我（给警察）打电话是为了寻求帮助，不是为了让我的兄弟遭受私刑。”

【社会顽疾】

美国《纽约时报》等媒体援引一份法医尸检报告报道，普鲁德死于身体遭约束后出现的窒息并发症。同时，他所服的一种精神类药物引起的极度兴奋和急性中毒也是致死原因。

与普鲁德在警方执法中死亡类似的是，黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭多名正在执法的警察按在地上，其中一名白人警察用膝盖紧紧压住他的颈部。弗洛伊德多次喊“我喘不上气”，但警察无动于衷。最终，弗洛伊德送医后死亡。

弗洛伊德事件引发全美大规模抗议示威活动，迄今没有平息。其间，美国多地相继发生或曝光警察在没有明确和正当理由情况下致死或枪击黑人事件，包括威斯康星州基诺沙市一名黑人男子8月23日遭警察从背后连开7枪而瘫痪，抗议浪潮因而多次出现新高峰。

罗切斯特市非洲裔市长洛夫莉·沃伦3日召开记者会，宣布7名涉事警察暂时停职，说他们有“种族歧视行为”，“我们的警察部门、我们的精神健康医疗系统、我们的社会和我辜负了丹尼尔·普鲁德先生”。

沃伦说，她直到8月4日才知道普鲁德死亡的真实情况，罗切斯特市警察局先前说普鲁德死于“吸毒过量”，而执法记录仪显示的是“完全不同”的情况。

“丹尼尔·普鲁德死于制度性和机构性的种族歧视，我不会否认这一点，”她说，“我要求对此伸张正义。”

罗切斯特市警察局2日说，已经启动警局内部刑事调查。纽约州检察长办公室同样说，已经就这一事件启动调查。只是，不少民众对调查不买帐。

罗切斯特市和纽约市等多地民众呼吁4日发起大规模抗议示威活动，要求起诉涉事警察。罗切斯特市3日已经出现抗议活动，警方动用胡椒喷雾驱散示威者，逮捕其中至少9人。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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