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希土争端升级  法意强势介入

欧盟力挺希腊警告土耳其

姚 慧

2020年09月05日05:38  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据法新社报道，土耳其近日宣布将从8月29日至9月11日在塞浦路斯西北海域举行新一轮海上军演，对希腊、塞浦路斯、意大利和法国8月26日发起的联合军演表示抗议。就在军演前一晚，土耳其国防部称土耳其战机在东地中海上空拦截并驱离6架希腊 F-16战机。此外，土方勘探船只在东地中海的勘探期延长至9月1日。

　　外媒分析认为，土耳其此番举动可能让土耳其、希腊和塞浦路斯之间的关系进一步恶化，加剧东地中海地区紧张局势。

　　轮番军演

　　据希腊雅通社报道，为应对日益严重的东地中海油气开发争议，希腊、塞浦路斯、法国、意大利近日在地中海东部进行为期3天的联合军演，剑指土耳其。希腊国防部在声明中表示，联合军演表示出4国对于海洋法与国际法的尊重与执行以及4国对维护区域稳定的态度。

　　土耳其也不甘示弱。据外媒报道，土耳其军方随后宣布，海军将在东地中海进行射击演练。土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔表示，演练“与安全有关”，无关土方在东地中海勘探石油和天然气。阿卡尔说，“只要有需要”，土方就会在东地中海进行军事演练和油气勘探，将“坚决捍卫自身权利”。

　　美国《纽约时报》报道称，欧盟轮值主席国——德国外长马斯近日就希土争端展开斡旋，分别访问希腊和土耳其，敦促双方进行对话，并且警告两国政府不要进一步军事升级。

　　欧盟站队

　　据法新社报道，欧盟在土耳其与希腊和塞浦路斯的争端中，明显支持希腊。法国国防部长帕利借军演向土耳其发出警告：“地中海不应成为某些国家野心的游乐场，这是一项共同财产。”她还要求土耳其“必须尊重国际法，不能例外”。

　　“希腊是欧盟成员国，在希土争端中，欧盟支持自己的成员国似在情理之中。”复旦大学欧洲问题研究中心主任、教授丁纯表示，土耳其与希腊不睦是历史问题，这也是土耳其加入欧盟的难点之一。土希关于地中海东部石油和天然气资源开采的争端由来已久。欧盟对埃尔多安政府近年来的各种行为颇为不满。相对而言，各国纷纷站队希腊，土耳其则缺少支持者。

　　除此之外，欧盟十分重视能源安全和战略自主。“欧盟大部分成员国是能源进口国，目前已探明东地中海的油气资源十分丰富。如果能够由希腊掌控这块区域的油气资源，欧盟今后更可能实现能源进口多元化，摆脱对俄罗斯和美国的依赖，加强欧洲战略自主。”丁纯说。

　　欧盟发言人近日表示，如果土耳其执意坚持自己的行动，那么欧盟将对土耳其动用制裁手段实施惩罚。据外媒消息，欧盟计划在9月下旬举行的峰会上讨论对土耳其实施新一轮制裁，可能禁止土耳其船只驶入欧盟港口、切断其补给。

　　局势紧张

　　《纽约时报》报道称，布鲁塞尔、希腊和土耳其之间关于地中海东部能源资源的争端正在不断升级，迅速军事化，这提高了北约盟友之间发生冲突的风险。

　　丁纯认为，希腊与土耳其之间的资源开发争议以及由此导致的各种威慑性军演，令本就不太平的东地中海地区更加不安宁，加剧紧张局势。此外，该地区常年受美欧大国身影笼罩，利益关系错综复杂，希土争端绕不开美国、俄罗斯和欧盟三方的博弈。希腊的背后，站着欧盟，而土耳其在美俄之间扮演着独特的角色。东地中海局势升温反映出美欧关系发生变化。同时，土耳其举行新一轮军演，会加剧欧盟对土耳其的疑虑，面临着与欧盟关系恶化的外交困局。欧盟也将采取相应行动予以回应。

　　据路透社报道，消息人士表示，如果土耳其一意孤行，欧盟可能取消其候选成员国资格，而如果土耳其同意停止在争议海域勘探，布鲁塞尔可能给予土方更广泛欧盟市场准入。土耳其总统埃尔多安则强硬表示，坚决捍卫土耳其在地中海、爱琴海的利益，绝对不会做出任何让步。

(责编：杨光宇)
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