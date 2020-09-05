外国留学生的遵义研学之旅（外国人在中国）

遵义师范学院的留学生们正在学习贵州蜡染工艺。

8月3日，贵州遵义师范学院的留学生前往遵义播州区三合镇，开启了乡村研学之旅。这是新冠肺炎疫情得到有效控制后，留学生们第一次参加的校外集体活动，这也意味着他们可以逐渐恢复与当地传统文化的“亲密接触”了。

此次留学生研学活动的主题是“感知中国传统文化”，包括感受中国传统“囍文化”、学习制作贵州蜡染工艺品、品尝乡村“打糍粑”等活动，旨在让留学生们了解中国的传统习俗，切身体会当地最朴实的乡村生活。

研学活动的头一站是“囍”文化主题园。中国的婚嫁文化有着悠久历史，婚礼上新郎新娘穿戴的服饰更是经过多朝多代的演化，呈现出多元化的发展趋势。同学们通过专业人士讲解和图片展示，了解了从先秦直至现代，汉人女子婚嫁服饰的款式与特点。当提到明代兴起的“彩绣龙凤”与“凤冠霞帔”时，大家直呼惊艳。

为了让留学生们深刻体会中国传统婚嫁礼服的魅力，文化园的工作人员特意拿出早已准备好的仿制传统婚嫁礼服，让这些欲欲跃试的同学们换上。试装期间，大家对“中国结”纽扣产生浓厚兴趣，有些同学试扣多次才成功，现场一片欢笑声。

第二天，留学生们进入“贵州蜡染工艺”的学习环节。蜡染是当地极富民族特色的工艺品，拥有独特的艺术语言和表现形式。

听完相关的介绍，来自南非的朱力迫不及待地表示要尽快尝试，蜡染传承人笑着说：“那就赶快进入学习蜡染的第一步——点蜡。”他拿出预制过的白色布料发放给同学们，这种布料是自织的麻布，先用草灰将其漂白洗净，再将煮熟的芋头糊涂抹在布匹反面，晒后用牛角磨光。同学们将白布平铺在木板上，用铜刀沾上蜂蜡，在白布上画出自己钟意的花纹与图腾，接着将画好的蜡片放入蓝靛染缸内，得到了第一次蜡染的浅蓝色布匹。这样的浸泡需要反复多次才会达到最终的深蓝色，由于时间关系只进行了一次浸染。

随后，大家将布匹晒干后进行冲洗，再用沸水煮去蜡纸，完成了“去蜡”的步骤。同学们满心欢喜地拿着亲自制作的蜡染展开讨论，现场氛围十分活跃。

第三天，留学生们前往农户家中品尝他们向往已久的当地美食“打糍粑”。贵州一些侗族、布依族村落里一直保留着手打糍粑的习俗，这也是迎接贵宾的传统礼数。

当地农户热情欢迎留学生们的到来，他们抬出煮熟的糯米，倒入圆形的石槽内舂制糍粑。来自乌兹别克斯坦的何霖同学率先体验，用木质T型棒不停捶打石槽内的糯米，不到五分钟便直呼双手酸软。

石槽内的糯米经过留学生们接力式的捶打后，终于制成了软糯的糍粑。同学们将糍粑捏成小圆球，蘸着当地特有的黄豆面，津津有味地品尝起来。有些同学是第一次吃黄豆面，手上、脸上及胸前都沾上了豆面粉，惹得大家都忍俊不禁。

研学活动结束后，同学们都感慨良多。来自越南的陈黎香江同学说：“疫情暴发期间，身在异国的我确实陷入了很大的恐慌。现在，中国有效地控制了疫情，很开心恢复到了以前的生活状态，我们很感恩这一切。”

（作者为遵义师范学院教师）

(责编：杨光宇)