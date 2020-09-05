毛里求斯中国文化中心举办“美丽中国”主题开放日

本报约翰内斯堡9月4日电 （记者吕强）壮丽巍峨的青藏高原、车水马龙的深圳特区、锣鼓喧天的赛龙舟、小桥流水间的乌篷船……近日，毛里求斯中国文化中心举行“美丽中国”主题开放日活动，当地信号山小学的师生一起观看了影片《超乎想象的中国》，感受中国的自然风光和人文风情。

“中国和毛里求斯相距遥远，以前我知道中国有熊猫和长城。这次看到中国还有美丽的草原、高山、海滩和现代化大都市，长大后我要去中国旅行。”四年级学生科纳·马修说。六年级的科文·克里斯多夫说，“中国有很多好大学，我希望将来去中国留学。”

信号山小学200余名学生分3批参与了开放日活动。该校校长玛丽·诺埃尔说，感谢中国文化中心在严格遵守当地政府防疫要求的前提下，举办了丰富多彩的活动，让孩子们大开眼界，感受不同的文化之美。“中国博大精深的历史文化、各具特色的自然风光，深深吸引了孩子们，大家都憧憬着长大后要去中国看看。”

师生们还观看了中国国产动画电影《大圣归来》，听工作人员讲述中国古典文学名著《西游记》的故事。“动画片很精彩且有教育意义，表现了珍贵友谊、团结合作、勇气和爱的力量，对孩子们很有启发。”带队教师迪迪埃说。

此外，毛里求斯中国文化中心推出的“云游中国”系列旅游文化周、儿童抗疫绘画“云”展览、线上绘画书法班等线上活动也颇受当地民众欢迎。

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）

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