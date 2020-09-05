以史为鉴 开创未来（国际论坛）

2020年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。上世纪二三十年代，法西斯主义在德国、日本、意大利等国家浊浪翻滚，在世界的东方和西方形成了战争策源地，通过发动一系列侵略战争将世界拖进大战深渊。1931年9月18日，日本蓄意发动九一八事变，点燃法西斯侵略的战火，中国人民毅然奋起，英勇抵抗。1937年7月7日，日本发动卢沟桥事变，中国人民展开了气势恢弘的全国抗战，对日本法西斯的侵略进行英勇抗击，并最终在1945年取得了抗日战争的伟大胜利。

中国人民抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分，中华民族为世界反法西斯战争的胜利作出了重大贡献，付出了巨大牺牲。中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场，中国共产党在反抗侵略的斗争中是当之无愧的中流砥柱。中国共产党领导的军队歼灭大量日军有生力量，沉重打击了日军的嚣张气焰，并倡导建立以国共合作为基础的抗日民族统一战线……这一切都值得高度评价。中国共产党为世界反法西斯战争胜利作出的伟大贡献彪炳人类史册。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这是令人尊敬的。包括日本在内的世界各国，应该正确了解和认识中国。只要进行深入研究和学习，就会明白一个事实：中国共产党所做的一切，就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类谋和平与发展。

前事不忘，后事之师。对于人类来说，只有认真学习世界反法西斯战争历史，才能避免战争悲剧重演。令人担忧的是，日本国内试图否定、美化侵略历史的势头不减。今年8月15日竟然还有几名内阁成员去参拜靖国神社，这样的行径让日本大多数国民希冀实现和平的想法无法得到国际社会的认可。因为新冠肺炎疫情全球蔓延，我们无法像以往那样举行活动，纪念世界反法西斯战争胜利75周年。尽管如此，我们应该借助互联网等科技手段，重温世界反法西斯战争胜利的历史，从中汲取前进的力量。

第二次世界大战后建立了以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，为世界和平发展筑牢屏障。今年是二战结束75周年，也是联合国成立75周年。令人遗憾的是，近年来，美国背弃多边体系，秉持“美国优先”，先后退出一系列多边协定与多边组织。这样的单边主义行径是对战后国际秩序的否定、破坏，可能导致世界再次陷入危机。

历史给世人以启迪。明年是九一八事变90周年。九一八事变后，中国人民就在白山黑水间奋起抵抗，成为中国人民抗日战争的起点，也揭开了世界反法西斯战争的序幕。九一八事变值得人们永远铭记。希望各国人民从抗战历史中汲取精神力量。

历史是一面镜子。我们应该以史为鉴，开创未来。日中两国人民应该增进交流，深化合作，共创美好生活，为亚洲地区和平与发展作出贡献。

（作者为日本明治大学特任教授）

《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）

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