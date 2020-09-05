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“巴中服贸合作具有巨大潜力”

本报驻巴西记者  张远南  吴  杰

2020年09月05日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　9月3日，“中国巴西（里约）云上国际服务贸易交易会”拉开帷幕，这是中巴两国首次采用虚拟现实技术举办展会。该交易会由中国驻巴西大使馆牵头主办，展会设立5个核心展区，旨在搭建线上服务贸易平台，加强中巴经贸交流合作。

　　巴西国家石油公司、阿苏港、国家电网巴西控股公司、中海油巴西公司、华为巴西公司、中国儿童电影制片厂、同仁堂集团等60多家企业和机构参展。展会持续至11日，其间将举办6场云论坛，聚焦智慧医疗、智慧城市、文化贸易、技术服务、数字贸易等领域话题，并通过网络直播进行服务贸易项目的推广和对接。

　　中国驻巴西大使杨万明在致辞中指出，中巴双方不断创新交流方式、深挖合作潜力。当前，中国正积极推动服务业扩大开放，全面深化服贸创新发展试点城市建设，加快制定跨境服贸负面清单，这将为密切中巴服贸合作提供更为友好的政策环境。两国企业还可积极探讨5G、智慧城市、人工智能、线上经济等新兴产业合作，并带动技术转移、研发培训等领域合作。

　　中国国际投资促进会常务副会长刘作章表示，数字技术变革为中巴服务贸易发展带来巨大商机，应抓住机遇加速传统制造业和服务业的自动化、智能化、数字化改造，努力打造中巴经贸合作的创新产业链、供应链和价值链。

　　中国已连续11年成为巴西最大贸易伙伴。今年以来，两国贸易逆势增长，上半年巴西对华出口额同比增长15%。与会巴方企业家和政府官员表示，巴中是全面战略伙伴，面对疫情挑战，两国更需要团结合作、共克时艰。中国率先控制住疫情，经济社会发展活力令全球瞩目。巴方希望加强同中方在传统领域合作，并深挖金融、科创、文化、旅游、电子商务等服贸和新兴领域合作。

　　“同货物贸易规模相比，巴中服贸合作具有巨大潜力。”中巴企业家委员会巴方主席卡斯特罗·内维斯表示，中国电子商务目前发展较成熟，巴西电商市场近年来增长势头也十分迅猛，这为双方加强合作带来无限可能。

　　（本报里约热内卢9月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月05日 03 版）
(责编：杨光宇)
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