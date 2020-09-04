外交部：美国外交已沦为制裁外交、胁迫外交、恐吓外交

人民网北京9月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹主持4日例行记者会。记者会实录如下：

中国日报记者：近日，《泰晤士报》报道称，过去10年间，中国驻英国使馆外交官人数增加了近四分之一，引发人们对中国在英国扩大政治影响的担忧。中方对此有何评论？

华春莹：中国驻外使领馆一贯致力于增进两国人民之间的相互了解，促进双方互利合作。在过去10年时间里，中英两国在经贸投资、人员往来、文化教育等各领域交流合作显著增加。中英货物贸易翻了一番，中国对英投资增长了近20倍，赴英国留学的中国留学生增长了10万人。中英两国人民都从两国交流与合作中切实受益。为满足日益增长的工作需要，使馆工作人员的适当增加是完全正常的，必要的，合情合理的。 事实上，英国驻华使馆外交官的数量近10年来也有了显著增长。目前，中国驻英国使馆的外交官人数仍少于英国驻华使馆外交官人数。

某些人掏空心思拼凑所谓的“素材”，蓄意破坏中英关系，不仅毫无道理，而且用心险恶，相信大家看得很清楚。

中国新闻社记者：一段时间以来，美国国务卿蓬佩奥等美政客逢中必反，在多个场合反复恶毒攻击中国共产党。同时，我们注意到，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会昨天在北京举行，习近平主席在讲话中连续五次提到“中国人民都绝不答应”，相关表述引起海内外广泛关注。你对此有何评论？

华春莹：建议蓬佩奥等美国政客好好读一读昨天下午习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上发表的重要讲话。

75年前中国人民抗日战争取得胜利，这是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利，是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利，也是全民族众志成城、奋勇抗战的伟大胜利，同时也是中国人民同世界反法西斯同盟国及各国人民共同战斗的伟大胜利。

75年来，中国共产党与中国人民始终血肉相连、生死与共，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心和使命。中国共产党之所以能从一个只有几十名党员的小党发展成为今天在世界人口最多国家长期执政的拥有9200万党员的大党，原因就在于中国共产党始终代表中国最广大人民的根本利益，始终全心全意为人民服务，始终一切为了人民、一切依靠人民。世界知名民调机构调查显示，近年来中国共产党在中国人民心目中享有的满意度和支持率一直高居全球榜首。

75年后的今天，中国共产党团结带领全国各族人民艰苦创业，取得了举世瞩目的发展成就。今年中国将在历史上首次消除绝对贫困，超过8.5亿人脱贫，14亿人民走向现代化，这是人类历史上绝无仅有波澜壮阔的发展进程。

正如习近平主席强调指出，实现中华民族伟大复兴，必须坚持中国共产党领导，必须坚持走中国特色社会主义道路，必须坚持以人民为中心，必须坚持斗争精神，必须坚定不移走和平发展道路。任何人任何势力企图歪曲中国共产党的历史，丑化中国共产党的性质和宗旨，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图歪曲和改变中国特色社会主义道路，否定和丑化中国人民建设社会主义的伟大成就，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图把中国共产党和中国人民割裂开来、对立起来，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图通过霸凌手段把他们的意志强加给中国，改变中国的前进方向，阻挠中国人民创造自己美好生活的努力，中国人民都绝不答应！任何人任何势力企图破坏中国人民的和平生活和发展权利，破坏中国人民同其他国家人民的交流合作，破坏人类和平与发展的崇高事业，中国人民都绝不答应！

这五个“中国人民都绝不答应”是对美国一些极端反华势力恶意抹黑攻击中国共产党、挑拨离间中国共产党同中国人民关系的最好、最响亮的回答。

总台央视记者：9月3日，世卫组织新冠肺炎疫情应对评估专家组共同主席在成员国吹风会上宣布了专家组成员名单，中国工程院院士钟南山入选。中方对此有何评论？

华春莹：钟南山院士是中国传染病防控领域的权威专家，享有很高声望，相信钟南山院士的专业精神和经验将为世卫组织新冠肺炎疫情应对评估专家组的工作提供帮助并做出积极贡献。

当前，新冠肺炎疫情还在全球蔓延，抗疫仍是各国头等大事，需要全球、地区、国家层面做出协调一致努力，并发挥好世卫组织在应对疫情上的中心协调作用。

澎湃新闻记者：3日，美国国务院发言人奥特加斯发表声明，宣布美退出世卫组织（WHO）和重新分配美资源的下步措施，包括将2020财年拟交WHO会费的剩余资金改用于支付联合国其他会费、逐步减少与WHO接触等。WHO在应对新冠疫情以及数十年来的其他卫生危机方面严重失败，拒绝进行急需的改革，这些改革应从表明其独立于中国开始。中方对此有何回应？

华春莹：美方在疫情应对方面不断对外甩锅推责，对象包括中国和世卫组织。我们多次说过，中方抗击疫情的时间线和事实是清清楚楚的，美国人经常讲所谓“中国本来有机会控制住疫情”，但我想说的是，面对新冠肺炎病毒这个前所未知的凶猛病毒，我们在最短的时间里跟世界分享我们所了解到的信息，在最短时间里以最坚决的防控举措控制住了疫情发展蔓延。应该说中国在这场闭卷考中交出了满意的答卷。2月2日，美国对所有中国公民关闭边界时，美方公布的确诊病例仅十几例。美国完全有机会更好阻止疫情在美国内蔓延。但截至昨天，美国新冠肺炎确诊病例超过611万例，累计死亡人数已经超过18.5万。人们不禁要问，美国本来有机会做得更好，是什么原因导致美国的疫情发展到今天这种局面？我想这个问题是发人深省的。美国国内很多媒体、专家、包括各界人士有很多评论。美方那些人应该多做些自我反思，本着对本国人民负责任的态度，尊重科学、尊重事实，采取更有效行动，尽可能挽救更多美国人民的生命。

至于美国不断向世卫组织甩锅推责，大家都知道，世卫组织是194个主权国家组成的国际机构，不可能为某一个国家服务，更不应该是哪个国家出的钱多就屈从于哪个国家的意志。当前疫情还在全球蔓延，抗疫仍然是各国的头等大事，需要全球地区和国家层面做出协调一致的努力。疫情当前，任何对世卫组织的打压、甚至讹诈都是对生命的漠视，对人道主义的挑战，对国际抗疫合作的破坏，都不会被国际社会所接受。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球新冠肺炎疫情上发挥着不可或缺的中心协调作用。我们希望美方不要再继续把自身的防疫失误归咎于他人，美方这一做法既无益于自身的防疫抗疫，也是对国际抗疫努力的破坏，更将给亟需国际支持的发展中国家带来严重的消极影响。我们敦促美方履行应尽的国际责任和义务，我们也呼吁国际社会进一步凝聚多边主义共识，加大对世卫组织的支持与投入，共同维护全球公共卫生安全。

深圳卫视记者：据报道，针对美国国务卿蓬佩奥因国际刑事法院继续调查美军阿富汗战争罪行，宣布制裁其官员，国际刑事法院前天表示，美方有关胁迫行径是对《罗马规约》国际刑事司法制度及法治的空前严重攻击。昨天，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明，批评美方此举企图阻碍国际刑事法院调查和诉讼程序，前所未有且令人无法接受。法国外长勒德里昂表示，这是对国际刑事法院和《罗马规约》签署国的严重攻击，是对多边主义和司法独立的挑战。此外，联合国秘书长发言人表示，古特雷斯秘书长对美国有关决定表示关切。中方对此有何评论？

华春莹：我注意到有关报道。这再次证明，今天的美国外交已经沦落成了制裁外交、胁迫外交、恐吓外交。这也再次表明，美国把自身利益凌驾于国际法之上，正在成为多边主义的“摧毁者”和国际规则秩序的“终结者”。美方的这种单边霸凌行径正在遭到国际社会越来越多人、越来越强烈的共同反对和坚决抵制。

总台央广记者：美国国务院发布最新的涉疆内容，在新疆人权、宗教以及“强迫劳动”、“强制节育”等多个问题上指责中方。中方对此有何回应？

华春莹：美方在涉疆问题上一再老调重谈、颠倒黑白。中方已经用事实反复戳穿了那些毫无根据的恶毒谎言。我愿再次强调，涉疆问题绝不是什么民族问题、宗教问题、人权问题，而是反暴恐、反分裂问题。前些年新疆深受恐怖主义和宗教极端主义之害，人民生命安全受到严重威胁。新疆自治区通过职业技能教育和培训等手段开展预防性反恐，实现去极端化，有效遏制恐怖活动多发频发势头，最大程度保障了各族人民的生命权、健康权和发展权。近4年来新疆地区没有再发生一起恐怖袭击。

至于美方的各种污蔑，如：“强迫劳动”、“强制节育”等，事实摆在那里。新疆籍务工人员作为中国广大劳动者一部分，各项权益都受到《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》的保护，哪有什么“强迫劳动”？过去40年，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万。2010年到2018年，新疆少数民族人口增长超过22%，远高于13.9%的全疆人口增幅，哪来的“强制节育”？新疆平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺，这个比例超过很多穆斯林国家，又哪来的“压制宗教自由”？美方在涉疆问题上不断制造恶毒谎言，无非是想遏制中国发展，破坏中国稳定。

对于美国一些政客炮制的恶毒谎言及其不可告人的政治企图，只要去过新疆、有一点基本理性和独立判断的人都能够看得清清楚楚。我们敦促美方停止搞政治操弄，停止炮制涉疆谎言，停止借涉疆问题干涉中国内政。不管美方怎样炮制谎言，中方坚定捍卫国家主权安全发展利益的决心不会动摇，美方破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展进步的图谋也不可能得逞。

北京日报记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥9月2日接受福克斯新闻等媒体采访时再次提及中国“剥削”美国、摧毁美国就业，要求中国对疫情负责，以及美限制中国外交官活动等，并声称美国40年来对中国“卑躬屈膝”，美国对此已经受够了。请问中方对此有何评论？

华春莹：蓬佩奥撒谎成性，罔顾基本事实，无视最起码的道德操守，日复一日、不遗余力、不择手段、不厌其烦地污蔑抹黑中国，其服务于一己政治私利的用心昭然若揭。作为美国国务卿，蓬佩奥的所作所为不仅严重损害了个人信誉，也给美国国际信誉和形象抹上了污点，实际上已经成为国际关系中一个臭名昭著的反面教材。

蓬佩奥所谓中国“剥削”美国、摧毁美国就业的论调完全是无稽之谈。中美建交40多年来，中美合作为两国人民都带来巨大利益。统计显示，中美经贸合作支撑了美国超260万个就业岗位，两国贸易每年为每个美国家庭节省约850美元的生活成本。中美经贸关系的本质是互利共赢的。美国这样一个大国会让他国剥削吗？而且一剥削就数十年？你认为美国人是这样的性格吗？答案显然是否定的。

在抗疫问题上，中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起历史和时间的检验。美国拥有世界上最优质的医疗资源，每天新增确诊病例却高达数万、死亡病例成百上千。面对如此严重的疫情，蓬佩奥等一些美国政客却不断向中国甩锅推责，妄图转移美国民众视线。如果他们还有点起码的责任心的话，就应该停止甩锅推责，尊重事实，尊重科学，停止政治操弄，集中精力抗击美国国内疫情。

关于美方对中国驻美外交人员正常履职设限的事，昨天我已经阐明中方严正立场。美方行径于法无据、于理不合、于情不通。我们敦促美方立即撤销有关错误决定，停止阻挠两国正常人员交往，停止破坏两国关系。中方将根据形势发展作出正当、必要回应。

至于你提到蓬佩奥说所谓美国40年来对中国“卑躬屈膝”，我不知道为什么蓬佩奥会把美国摆在了一个如此需要仰望中国的位置，但这不是事实。中国是礼仪之邦，我们一贯主张各国无论大小，都应当平等相待。相反，美国长期以来对其他国家颐指气使、肆意霸凌，动辄使用武力或以武力相威胁或者制裁，对此国际社会是有是非观念的。

我们敦促蓬佩奥尊重基本事实，停止喋喋不休的反华言论。

环球时报记者：美国司法部长巴尔2日接受采访时表示，在外国势力干预美国大选方面，中国构成的威胁比俄罗斯和伊朗更大。中方对此有何评论？

华春莹：这是美国“撒谎外交”的又一例证。

我们不希望美方以己度人。与美国不同，中国没有干涉别国内政的基因，也没有任何兴趣和意愿去干涉别国内政。

美国一些政客似乎铁定了心要拿中国说事，他们迫不及待抛出种种谎言，现在可能还在忙着寻找和炮制各种证据吧。

我想说的是，美国国内围绕大选上演着一出“大戏”，我们看着就已经眼花缭乱了。这些游戏他们自己玩就好了，中国不想被扯进。

法新社记者：去年被捕的澳籍作家杨军的律师称，他获准同杨军见了面。为何直到本周中方才允许杨军和其律师见面？

华春莹：据向有关部门了解，杨军案还在进一步办理之中。中国是法治国家，中方主管部门严格依法办事，充分保障有关人员的各项合法权利。据我了解，中方与澳方保持着畅通的领事沟通渠道，为澳方履行领事职务提供必要的协助。

总台央视记者：联合国秘书长古特雷斯近日致函会员国，表示联合国面临严重财政困难，会费欠款高达15.2亿美元。古特雷斯秘书长呼吁会员国及时、足额缴纳会费，为联合国完成今年工作任务提供支持。中方对此有何评论？

华春莹：中国作为联合国第二大会费国，一直全面履行对联合国的财政义务，已经全额缴纳今年联合国会费，以实际行动体现对联合国的支持。我们将继续认真履行作为发展中国家对联合国应尽的财政义务。

中方高度关注联合国目前面临的财政困难，对巨大会费缺口可能影响联合国正常工作表示关切。美国是第一大欠费国，长期拖欠会费，欠款占各国欠款总额的2/3以上，是导致联合国陷入财政困难的主要原因。

今年是联合国成立75周年，坚持多边主义，维护联合国在国际事务中的核心作用，通过团结合作，共同应对全球挑战，符合各方共同利益。中方愿同各国一道，积极支持联合国工作，共同推动联合国为促进世界和平与发展发挥更大作用。

法新社记者：联合国人权理事会特别机制专家发表公开信，称香港国安法是对基本自由的严重威胁，你对此有何回应？

华春莹：我想强调的是，香港国安立法根本不是人权问题。制定香港国安法的目的是堵塞香港特区在国家安全方面存在的法律漏洞，防范、制止和整治严重危害国家安全的四种犯罪行为，惩治的是极少数，保护的是绝大多数。香港特区居民依法享有的各项权利和自由不受任何影响，因此也受到了香港居民的普遍支持和欢迎。

一些人罔顾事实，恶意诽谤中国的人权状况，公然将人权问题政治化，粗暴干涉中国内政，这严重违背人权特别机制授权和行为准则。中方对此坚决反对、完全拒绝。我们奉劝这些人切实尊重《联合国宪章》的宗旨和原则，摒弃无知、偏见和双重标准，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政。

塔斯社记者：据报道，今天在莫斯科举行的上合组织有关活动期间，印度防长辛格将与中国国防部长魏凤和会面。据称双方将讨论中印边界问题。你能否证实并提供更多细节？

华春莹：你提到的情况我还不掌握，建议你向中国国防部了解。

对于中印边界历史遗留的问题和现实存在的问题，我们历来主张通过和平友好协商，找到公平合理和双方都能接受的解决方案。对于边境地区最近出现的事态，中印双方正通过外交和军事渠道保持着密切沟通。我们希望同印方通过磋商妥善解决有关问题，共同维护边境地区的和平与安宁。这是符合中印两国人民利益。

(责编：徐祥丽、杨牧)